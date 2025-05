La canadiense Palamina Corp. informó la venta de su participación del 15,38% de la minera Winshear Gold, obteniendo ingresos brutos de hasta 290,000 dólares canadienses (US$ 211,700). Tras esta desinversión, la minera ya no posee acciones en Winshear y dejará de presentar informes internos relacionados con la minera.

En detalle, la compañía vendió 4.3 millones de acciones de Winshear, lo que representó aproximadamente el 15,38% del total de acciones en circulación, por un monto bruto de 290,000 dólares canadienses, es decir 0,06 dólares por acción.

Dicha transacción coincide con la decisión de Winshear de salir del Perú, y Palamina está en proceso de recuperar la propiedad de los proyectos de oro de Gabán y de cobre y oro de Ica, cuya finalización está prevista para julio de 2025

“En consonancia con la decisión de Winshear de salir de Perú, hemos optado por desinvertir en nuestro capital y le deseamos lo mejor a Winshear en su búsqueda de oportunidades fuera de Perú. Palamina ha notificado a Winshear su intención de transferirle la propiedad de los proyectos de oro de Gabán y de cobre y oro de Ica. Este proceso está en curso y se espera que concluya a finales de julio de 2025″, dijo Andrew Thomson, presidente y director ejecutivo de Palamina.

Hace seis años, Winshear adquirió los proyectos de oro Gaban y de cobre-oro Ica de Palamina. Durante su operación, la minera invirtió un total de 4.09 millones dólares canadienses ( US$ 2.95 millones) en adquisición y exploración, incluyendo el programa de perforación de 2024 en Gaban.

Palamina también recibió pagos anticipados de regalías por US$ 217,722, una devolución de capital de Winshear de US$ 2.62 millones en diciembre de 2023 y US$ 209,815 de la enajenación.

Palamina recuperará proyectos de oro Gaban Gold e Ica Gold

A mediados de abril, la canadiense Winshear Gold ofreció devolver el 100% de la propiedad de los proyectos de oro Gaban Gold (Puno) e Ica Copper Gold (Ica) a la minera Palamina.

Dicha acción se enmarca dentro de lo establecido en el acuerdo de compraventa firmado el 14 de mayo de 2019 entre ambas compañías de Canadá.

En tanto, Palamina comunicó su intención de retomar la titularidad total de ambos activos y actualmente se encuentra evaluando los bloques de concesión de cada proyecto. La compañía podría optar por conservar únicamente una parte de las concesiones, como parte de su proceso de revisión técnica y estratégica.

El proyecto Gaban Gold se encuentra en el Cinturón Orogénico de Puno, en el sur de Perú, aproximadamente a 80 kilómetros al noroeste del proyecto Usicayos de Palamina. El proyecto es fácilmente accesible a lo largo de la carretera interoceánica.

Por su parte, el proyecto Ica Copper Gold está situado a unos 50 km al este de la ciudad de Ica, ubicado dentro del Cinturón Costero de Óxido de Hierro Cobre Oro (IOCG), donde múltiples vetas y vetillas de cuarzo, magnetita, pirita, calcopirita , turmalina y feldespato potásico están siendo explotadas en pequeños trabajos, y una mina de cobre-oro a pequeña escala está en producción en una concesión cercana de un tercero.