El Poder Ejecutivo aprobó declarar en emergencia sanitaria por 90 días a la provincia de Loreto ante el riesgo elevado de tos ferina y otras enfermedades respiratorias.

Así lo anunció el jefe del Gabinete, Luis Enrique Arroyo Sánchez, tras la sesión del Consejo de Ministros liderada por el jefe de Estado, José María Balcázar.

La medida tiene como objetivo reforzar la atención médica, vigilancia epidemiológica y acciones inmediatas de prevención y respuesta. explicó.

Polos de Desarrollo Amazónico

El Consejo de Ministros aprobó también la implementación de los Polos de Desarrollo Amazónico, una estrategia multisectorial que permitirá articular servicios esenciales, conectividad, energía, salud, educación e infraestructura en territorios priorizados de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Como parte de este piloto, se instalará un hidrogenerador en Curaray para llevar energía a familias de zonas alejadas y fortalecer el desarrollo productivo local.

Además, se autorizó el financiamiento de S/40.1 millones para ejecutar siete proyectos de inversión en el distrito de Pastaza, orientados a mejorar servicios de educación, agua potable, saneamiento y espacios públicos.

Asimismo, se aprobó más de S/ 11.1 millones para financiar dos proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades del distrito de Napo, detalló la Agencia Andina.

De igual manera, se aprobó un financiamiento superior a S/27.5 millones para cuatro proyectos de infraestructura y servicios en el distrito de Soplín Vargas, provincia de Requena.

esta enfermedad, altamente contagiosa, es totalmente prevenible mediante la vacunación, para ello se garantiza la protección en el menor de 5 años, según Esquema Nacional de Vacunación.

El brote de tos ferina más severo se ha dado en la provincia del Datem del Marañón, del departamento de Loreto. Foto: Andina

Vacunación contra la tos ferina

La vacunación contra la tos ferina, inicia con 3 dosis de protección: a los 2, 4 y 6 meses de edad. Es clave cumplir con estas 3 primeras dosis en el primer año de vida y se continua a los 18 meses y 4 años de edad, de esta forma evitamos que los niños enfermen y desarrollen cuadros graves de la enfermedad.

En el caso de las gestantes, el Minsa ofrece la vacuna Tdap: contra difteria, tos ferina y tétanos, la cual debe aplicarse entre las 20 a 36 semanas en cada gestación, con ello la madre transmite anticuerpos al bebé y lo protege durante sus primeros meses de vida.

Estas vacunas se brindan de manera gratuita en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, tanto del Minsa, como de EsSalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

¿QUÉ ES LA TOS FERINA?

La tos ferina también conocida como ‘tos convulsiva’, ‘coqueluche’ o ‘pertussis’, es una infección respiratoria, que se trasmite vía aérea al momento que la persona tose, estornuda o habla, afecta a personas de diferentes edades y en forma grave a los bebés lactantes, pudiendo causar la muerte.

Inicialmente presentan síntomas parecidos al resfrío común: congestión nasal, malestar general, fiebre baja, ‘moquitos’ en la nariz. Pero, aproximadamente a los 10 días de evolución, aparece un síntoma característico de la tos ferina: los episodios de tos en cadena, es decir en repetidas veces de manera violenta e incontrolada, que termina con una aspiración de aire en el menor que genera un sonido agudo tipo un estridor. Además, el pequeño puede dejar de respirar debido a la tos persistente y presentar enrojecimiento en el rostro o color azulado alrededor de los labios.

Ante este cuadro, el menor debe ser llevado inmediatamente a un establecimiento de salud para la evaluación y tratamiento respectivo, de ninguna manera deben automedicarlo.

Esta enfermedad puede generar daños permanentes en los niños como retraso en el desarrollo psicomotor del menor, daño pulmonar, enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, daño neurológico, convulsiones, dificultad respiratoria crónica.