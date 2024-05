El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, informó ayer que le recomendó a la mandataria no declarar más ante la Fiscalía de la Nación si se vuelve a filtrar información de los expedientes de la investigación preliminar que se le sigue por la desactivación del grupo especial de la PNP que prestaba apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

Sin embargo, manifestó que la Jefa de Estado aún no le ha dado una respuesta sobre este consejo legal. Explicó que, tras darle su recomendación, se produjo una “diferencia de opiniones” entre ambos, ya que ella entiende que es la “mandataria del país”, a pesar de una probable filtración desde la Fiscalía que no es controlada.

Al respecto, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, se mostró a favor de que Boluarte siga el consejo de su abogado; es decir, que guarde silencio en los interrogatorios que lleve a cabo el Ministerio Público.

“Yo no soy su abogado, pero lo que sí puedo decir es que si mi abogado me recomendara eso a mí, probablemente yo sí seguiría el consejo de mi abogado. Seguramente ella está siguiendo las recomendaciones de su abogado y además le asiste el derecho, no es que esté haciendo algo ilegal”, indicó a RPP.

En ese sentido, recordó que tiene abierta una carpeta fiscal en su contra a raíz de un reportaje del dominical Punto Final, al que calificó de “totalmente tendencioso”, y que está haciendo casos a las recomendaciones que le está formulando su defensor legal. “No solo como persona natural, sino también en mi calidad de ministra”, enfatizó tras precisar que cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra.

La ministra también dijo estar de acuerdo con que Boluarte viaje a China, pese a las investigaciones que afronta en su contrae, entre ellas, por el caso Rolex.

“Ella actualmente es la presidenta de la República. Y si queremos poder lograr mayores inversiones, consolidar nuestra democracia, recuperar las tasas de empleo y combatir la pobreza no solo monetaria, sino en multisecciones, hay que ir a traer inversiones. Yo no solo lo recomendaría, lo aliento”, apuntó.

Acusa campaña de desestabilización

En otro momento, Pérez de Cuéllar consideró que hay una campaña desde el Ministerio Público para desestabilizar al Gobierno.

Esta postura, según dijo, es compartida por todos los miembros del Gabinete Ministerial, quienes respaldaron las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén, quien remarcó que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, no está respetando el artículo 117 de la Constitución al denunciar constitucionalmente a la presidenta.

“Consideramos que hay una campaña sistemática de desestabilización. Me refiero a la Fiscalía y a otros poderes. Yo diría que hay una campaña clara para desestabilizar la institución presidencial”, comentó.

Según dijo, esta presunta campaña dijo que es impulsada por el Ministerio Público “en alianza con el EFICCOP y la Diviac” con acciones que calificó “por lo menos un poco sospechosas”.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.