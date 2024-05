La situación judicial de la presidenta Dina Boluarte quedó en manos del Congreso de la República del Perú. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó ayer una denuncia constitucional en su contra en el marco del caso Rolex.

La mandataria es acusada como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.

“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Los tres relojes Rolex, que se encuentran incautados desde abril pasado, están valorizados en US$ 18,250, US$ 26,215 y US$ 20,217, respectivamente. En tanto, los aretes argolla de oro con diamantes habrían costado US$ 5,512; mientras que la pulsera Bangle con 94 brillantes está valorizada en US$ 9,900.

Además, se le cuestiona por la emisión de, al menos, siete Decretos Supremos y leyes en favor del Gobierno Regional de Ayacucho, que encabeza Oscorima.

El documento, al que accedió Gestión, contiene en total 33 elementos de convicción contra la presidenta, quien “habría incurrido en actos delictivos durante su desempeño funcional como presidenta de la República”, según concluyó el Ministerio Público.

Entre los elementos de convicción destacan los testimonios claves de dos exfuncionarias del Estado que complican la situación de la jefa de Estado.

“Veo que estaba entregándole un reloj en la mano”

El 6 de mayo pasado, la Fiscalía interrogó, en calidad de testigo, a Carmen Giordano Velásquez, amiga personal de Boluarte y exconsultora de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

La exfuncionaria contó que fue testigo de cómo Oscorima le entregó un reloj a Boluarte en el despacho presidencial de Palacio de Gobierno.

″Pude presenciar una vez como que le iba a entregar (un reloj), pero no sé si se lo llegó a entregar (...) la fecha no la recuerdo, puede ser hace casi un año, no recuerdo la fecha exacta; la hora en la tarde puede haber sido”, indicó Velásquez.

Al requerirle más detalles, la exasesora de Boluarte indicó que no estaba en dicha reunión y que ingresó al despacho posteriormente.

“Ahí es que veo que (Wilfredo Oscorima) estaba entregándole un reloj en la mano. Ingreso por la puerta y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo, yo estaba esperando la venia de la presidenta, siguen conversando, pero no llegué a ver que efectivamente se lo hubiera entregado, solo que él hacia el ademán de entregárselo”, añadió.

Al ser consultada por la frecuencia que se reunían Oscorima y Boluarte en el despacho presidencial, Giordano precisó que “es la única vez” que vio a Oscorima en la oficina de la presidenta.

“Solo lo vi a él esa vez. Usualmente no ingreso a despacho, pero la presidenta tiene las puertas abiertas, por lo que es posible que otras autoridades hayan ingresado a su despacho personal”, acotó.

Precisamente, Boluarte reconoció en su declaración indagatoria que recibió al gobernador de Ayacucho en su despacho y que este le entregó, de manera progresiva, tres relojes Rolex en condición de préstamo para que luzca “relojes bonitos”.

“(Los relojes) fueron prestados de amigo a amiga, en una amistad personal (...) igual, en su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino días antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: ‘Hermana, usa esta pulsera, quiero verte bien’”, indicó la jefa de Estado.

Denuncia despido por “razones políticas”

Otro testimonio recogido en la denuncia constitucional es el que dio, el pasado 14 de mayo, Jéssica Camacho Medina, quien hasta enero de este año se desempeñó como directora general de la Dirección de Presupuesto Público del Ministerio de Economía, cuando se le solicitó su renuncia al cargo.

Al respecto, la exfuncionaria del MEF detalló que el exministro de Economía, Alex Contreras, la llamó a principios de año a su oficina para solicitarle su renuncia al cargo debido a varias razones.

Si bien Contreras le dijo que era muy sólida y fuerte en el tema técnico, le cuestionó que “no estaba alineada a su gestión y que tenía que estar convenciéndola la mayoría de las veces de algunas políticas”.

“Pero (me dijo) que principalmente me solicitaba la renuncia por motivos políticos, porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo”, indicó Camacho.