La situación judicial de la presidenta Dina Boluarte quedó en manos del Congreso de la República del Perú. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó ayer una denuncia constitucional en su contra en el marco del caso Rolex.

La mandataria es acusada como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.

“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Los tres relojes Rolex, que se encuentran incautados desde abril pasado, están valorizados en US$ 18,250, US$ 26,215 y US$ 20,217, respectivamente. En tanto, los aretes argolla de oro con diamantes habrían costado US$ 5,512; mientras que la pulsera Bangle con 94 brillantes está valorizada en US$ 9,900.

Además, se le cuestiona por la emisión de, al menos, ocho Decretos Supremos y leyes en favor del Gobierno Regional de Ayacucho.

Precisamente, el Ministerio Público reveló en su denuncia constitucional que, en solo un año, Boluarte transfirió S/ 194′835, 416 a la gestión de Oscorima.

En total, el Gobierno Regional de Ayacucho, de acuerdo información proporcionada por la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ingresó 144 solicitudes de ampliación de presupuesto, de las cuáles, 44 fueron atendidas gracias a la intervención de Boluarte.

“Esta información permite verificar que, entre marzo del 2023 a marzo del 2024, se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho en los que se advierte la intervención del Poder Ejecutivo, por un monto total de S/ 194′835,416, asignados por Presupuesto de Inversión Modificado (PIM)”, se lee en el documento.

Fuente: Ministerio Público

Entre los proyectos de inversión que impulsaría Oscorima en su región figuran el mejoramiento de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, así como el mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el Estadio Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela.

Para la realización de este último proyecto, Boluarte autorizó el uso de dinero de la reserva de contingencia del Estado y se exceptuó de lo establecido en la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.

“En todo caso, lo relevante es que a la denunciada Dina Boluarte, en el ejercicio de poder, le correspondía la administración de la hacienda pública y dictar normas con rango de ley, como en efecto ocurrió, sin cuya intervención no era posible el otorgamiento de crédito presupuestario alguno en los términos aprobados”, señala la Fiscalía.

El ejercicio de poder de Boluarte en las transferencias de dinero a Oscorima

Para demostrar su hipótesis de que la presidenta utilizó “el ejercicio de poder” en favor del otorgamiento de las partidas presupuestales a la gestión de Oscorima, la Fiscalía incluyó las declaraciones que dio Boluarte en Ayacucho en donde se comprometió a dar más dinero a esta región para sacar adelante obras y proyectos.

Por ejemplo, Boluarte visitó Ayacucho el pasado 24 de junio del 2023. En una actividad oficial en dicho lugar se comprometió a completar la obra del Hospital de Puquio y la Carretera Luricocha-Pacchancca.

“Hoy me comprometo con ustedes hermanas de Ayacucho que el Hospital de Puquio es una realidad. Igualmente, la carretera Luricocha-Pacchancca también es otra realidad, hechos y no palabras”, indicó en aquella oportunidad.

El primer proyecto fue aprobado por el Ejecutivo a través de la Ley N° 31912, el pasado 27 de octubre del 2023, mientras que el segundo fue aprobado por Decreto Supremo N° 161-2023-EF, de fecha 27 de julio de 2023.

Una situación similar ocurrió el pasado 20 de enero de este año, cuando Boluarte, juntos a varios ministros y gobernadores, visitaron la ciudad de Huamanga. En un evento público, Oscorima le pidió más dinero al Ejecutivo para continuar con unas obras de mejoramiento y ampliación de carreteras y pistas.

“Nos falta sesenta milloncitos nomás ministros”, dijo el gobernador en la actividad. Minutos después, Boluarte respondió con el siguiente mensaje: “el gobernador ha dicho que le falta millones, pues tiene los ochenta y seis millones gobernador”.

Finalmente, el 13 de diciembre del 2023, durante el III Consejo de Estado Regional, Boluarte anunció la construcción del “Estadio Cuna de la Libertad Americana” de Ayacucho, para la realización de la XX Edición de los Juegos Bolivarianos 2025. En dicho evento estaban presentes Oscorima y el entonces ministro de Economía, Alex Contreras.

“Continuaremos apoyando la gestión de proyectos, como el estadio de Ayacucho para los Juegos Bolivarianos. Ministro de Economía tenemos que trabajar para hacer realidad el estadio porque si no, ¿dónde se realizan los juegos? (...) el estadio ayacuchano para los Bolivarianos del próximo año ministro de Economía. Sin estadio, ¿dónde hacemos los Bolivariano?”, enfatizó.

Fuente: Ministerio Público

De esta manera, la presidenta fue enfática en garantizar la transferencia de presupuesto a la gestión de Oscorima, acto que, para la Fiscalía, “nuevamente evidencia el ejercicio de poder de parte de Boluarte en asuntos presupuestales a favor del Gobierno Regional de Ayacucho”.

Cabe recordar que la hipótesis fiscal es que Oscorima le donó a la presidenta los tres relojes Rolex, los aretes de oro y la pulsera Bangler a cambio de que el Ejecutivo atienda sus demandas y transfiera el presupuesto adicional solicitado.

