El Poder Judicial evaluó esta mañana el requerimiento del Ministerio Público para confirmar la incautación de los tres relojes Rolex y una pulsera Bangle Brillantes que lució la presidenta Dina Boluarte en diversas actividades públicas y que ocasionó que esta sea investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones en documentos y cohecho pasivo impropio.

Durante su intervención, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza negó que su institución haya cometido alguna irregularidad en el proceso y remarcó que ha actuado dentro de sus facultades, pues adoptó una medida en atención a la circunstancia del caso, “considerando que dichos bienes debían ser incautados y eran vinculados al delito” por el que vienen siendo investigados Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

LEA TAMBIÉN: Abanto ahora señala que dos de los tres relojes Rolex pertenecen al hijo de Oscorima

“La incautación, precisamente, busca garantizar que aquellos bienes no desaparezcan o (se) oculten, tanto más si el propio abogado (de Wilfredo Oscorima) manifestó que aquellos (bienes) se entregarían solo teniendo autorización de su cliente”, señaló.

Añadió que los cuatro accesorios actualmente se encuentran lacrados en cadena de custodia en el Banco de la Nación.

“Los tres relojes (Rolex), la pulsera y aretes (de oro) constituirían, en realidad, el cuerpo del delito de cohecho”, aseveró el fiscal.

Mendoza también cuestionó que el propio Oscorima haya sido el encargado de exhibir los accesorios ante el Ministerio Público, pese a que se estableció desde un principio que debía hacerlo la jefa de Estado.

Relojes fueron entregados como “beneficio”

En otro momento, el fiscal indicó que todo esto se ha “enrarecido” a raíz de las distintas versiones que han dado tanto Boluarte como Oscorima sobre el origen de estos accesorios costosos.

En un inicio, la jefa de Estado indicó que el reloj que lució en actividades era un “artículo de antaño” y que todo lo que tiene es producto de “su esfuerzo y trabajo”. Semanas después, cambió de versión y dijo que los accesorios eran prestados y que el verdadero dueño es Oscorima.

En tanto, el gobernador de Ayacucho, desde el principio, negó haber regalado un Rolex a Boluarte; sin embargo, días después reconoció que compró este accesorio para “un familiar muy querido”.

“Primero se dijo que era un artículo de antaño, producto del esfuerzo de muchos años de trabajo. Luego, Oscorima y su defensa en diversos medios de comunicación manifestaron no tener nada que ver en el caso Rolex. Incluso, Oscorima dijo que compró uno de los relojes para regalarlo a una familiar muy querida. Después, vino lo declarado por la investigada (Dina Boluarte), quien dijo que utilizaba bisutería fina y que, luego, los relojes y la pulsera eran un regalo no aceptado. Posteriormente, indicó que era un préstamo no aceptado y que por molestias en el funcionamiento los había devuelto a Oscorima”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que las propias versiones de los investigados “nos llevan a un escenario de incredulidad de lo acontecido”.

“Es por ello que el Ministerio Público ha decidido ampliar la investigación en los términos ya señalados, al existir serios indicios de criminalidad de que estos bienes (relojes Rolex) fueron entregados como beneficio”, advirtió.

