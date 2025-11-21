Clientes podrán bloquear tarjetas en más de 10,000 agentes a nivel nacional. Proceso de bloqueo será rápido y seguro con DNI y clave PIN como requisitos. Foto: difusión GEC / referencial
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

¿Alguna vez ha sufrido un robo de su celular y no ha sabido qué hacer primero: reportar a su operador o bloquear sus tarjetas? Si es lo segundo, ¿sabía que hay otra opción, diferente a llamar al banco? Según.

Si te sustraen el smartphone, tus cuentas bancarias pueden correr riesgo por varias razones. Los delincuentes, una vez que tienen acceso físico a tu dispositivo, pueden intentar entrar a las aplicaciones bancarias, aprovechar contraseñas guardadas o incluso hacer

“Cualquier cliente que haya sido víctima de robo podrá acercarse al Agente BCP más cercano y solicitar el bloqueo total de sus tarjetas BCP, tanto de débito como de crédito”, señaló Anna Lenka Jáuregui, gerente de Marketing y Comunicaciones del BCP.

, con la cual tras un robo o pérdida de celular, los usuarios podrán cerrar la operatividad de sus tarjetas en cualquier agente a nivel nacional.

LEA TAMBIÉN: Nuevas amenazas ‘silenciosas’, ¿qué ciberataques crecerán en 2026?
Usuarios deberán dar su DNI y clave PIN para validar identidad antes del bloqueo en agentes del BCP. Foto: GEC
Con ello, prevén que se reducirán las posibilidades de fraude tras el delito, debido a que hay , ubicados en el 86% de distritos del país.

La bodega, tienda o farmacia solicitará el número del DNI y la clave PIN para validar la identidad del cliente.

Ciberataques para vulnerar los celulares

Muchos usuarios guardan contraseñas, accesos directos o mantienen sesiones abiertas en apps bancarias y correos electrónicos. .

En 2025 ya se identifican al menos tres familias activas de troyanos para Android atacando a usuarios de banca móvil peruana: Trojan-Banker, AndroidOS.Agent, Mamont y Creduz.

