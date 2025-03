Para el BCP, la principal vulnerabilidad en los usuarios del sistema bancario consiste en no usar adecuadamente ciertas funciones en sus tarjetas que, en principio, son un filtro para prevenir operaciones fraudulentas.

“Hay mecanismos de seguridad que te ofrecen los bancos, por ejemplo, la activación de las compras en internet. Si tú no compras nunca en la web o lo haces muy puntualmente, apágalas. Ya le pones un bloqueo. Si tú no vas a viajar al extranjero, no actives las compras en el extranjero. Y si viajas al exterior, préndelo, pero luego cuando regreses, apágalo”, aconsejó Andrés Flores, COE de Marketing y Comunicaciones del BCP en el marco de la Semana Mundial del Ahorro.

Asimismo, el ejecutivo hizo hincapié en que las entidades financieras envían alertas sobre transacciones sospechosas. Sin embargo, los usuarios no siempre se dan por enterados, aseveró.

“Nosotros, por ejemplo, tenemos un WhatsApp que te alerta sobre operaciones inusuales. Pero la gente nos manda a listas de spam. Entonces, es importante informarse sobre los canales oficiales del banco”, afirmó Flores.

Vulnerabilidad ante fraude financiero

Otro punto a tener en cuenta es que el cliente muchas veces se encuentra en un momento de vulnerabilidad. Por ejemplo, se refirió al caso de una persona que recibió un mensaje un domingo por la mañana, cuando recién despertaba y no estaba del todo alerta. El mensaje era supuestamente de un amigo que le pedía hacer un depósito aduciendo que había sido víctima de un robo.

Otra en que la persona puede ser proclive a caer en fraude financiero es cuando atraviesa por una mala situación económica.

“Hicimos un estudio con una consultora sobre por qué los clientes caían en fraude. Nos salía que eran vulnerables personas que estaban pasando por un problema. Por ejemplo, si habían perdido su trabajo, caían en páginas que ofrecían préstamos. Pero en lugar de ello capturaban sus datos personales”, alertó Flores.

El ejecutivo también comentó que los clientes más vulnerables son los que más transacciones realizan y los que usan más la tecnología, pues en un momento de distracción pueden ingresar a un enlace fraudulento.

“Hay momentos en los que las personas se descuidan, porque están ganando en el casino o viajando en el extranjero, y les llega una publicidad falsa. Entonces, existe un impulso que les hace caer”, agregó.

Denuncias de fraude financiero

Un 22% de usuarios que son víctimas de fraude financiero no presentan ningún reclamo ante el banco o alguna entidad involucrada, como la SBS o Indecopi, según un estudio presentado por María Mendoza, docente de la Universidad de Lima.