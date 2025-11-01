En detalle, la gerente general precisó que, si bien aún falta atravesar la etapa más intensa del año —octubre, noviembre y diciembre—, las proyecciones son optimistas. “Por la tendencia de ventas, el movimiento en redes sociales, la web y los puntos de venta, todo indica que cerraremos el año con el crecimiento proyectado”, agregó.

La facturación esperada para 2025 oscilará entre US$ 10 y US$ 12 millones . Los buenos resultados alcanzados hasta octubre se han visto impulsados, principalmente, por el segmento corporativo, que representa cerca del 70% de la facturación total, mientras que el 30% restante corresponde al B2C, a través de los canales web y retail.

Navidad 2025: esta es la expectativa

Respecto a la campaña navideña, comentó que esta etapa representa uno de los momentos más relevantes del año para la compañía. La ejecutiva precisó que el 50% de la facturación de la firma argentina se concentra entre octubre y diciembre, con un fuerte impulso del segmento corporativo (B2B), especialmente durante octubre y noviembre.

“El crecimiento proyectado para ese trimestre es del 50%, y lo venimos sosteniendo durante todo el 2025. De hecho, en el último trimestre, Perú creció un 48% en paquetes totales y casi un 55% en el segmento corporativo”, puntualizó.

La ejecutiva también mencionó que BigBox ha desarrollado nuevas líneas de negocio que combinan experiencias con productos tradicionales, un formato híbrido lanzado el año pasado que ha tenido buena acogida. Hasta la fecha, la compañía ya tiene el 60% de sus objetivos corporativos de fin de año asegurados , con contratos confirmados para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Paralelamente, destacó la creciente demanda de las BigBox de viajes, un formato que este año representa alrededor del 20% de la facturación corporativa. “Creamos un modelo basado en la libertad de elección. No se trata de un viaje cerrado, sino de una experiencia con destinos como Punta Cana, Curazao, Argentina o Chile, que el usuario puede elegir libremente”, mencionó.

Estas experiencias, añadió, han sido elegidas por grandes empresas no solo como obsequios de fin de año, sino también como premios por objetivos, aniversarios o campañas de marketing.

Respecto al segmento B2C, indicó que la compañía también prevé un desempeño favorable en el último trimestre. “Hay dos factores que están impulsando este segmento: el retiro de las AFP, que históricamente genera un aumento del consumo, y la campaña tradicional de Navidad, donde la web y los puntos de venta físicos juegan un rol fundamental”, detalló.

Si bien en 2024 el 80% de la facturación provenía del segmento corporativo, este año el B2C ha ganado participación, lo que refleja un mayor posicionamiento de la marca. “ En Argentina, por ejemplo, el balance es 50% corporativo y 50% B2C. Nuestro objetivo para el 2026 es alcanzar ese mismo equilibrio en Perú ”, adelantó.

Una de las líneas con mayor crecimiento ha sido la de gastronomía, considerada el núcleo del negocio B2C. “Este año ampliamos en un 33% nuestras experiencias gastronómicas, incorporando desde restaurantes de alta gama hasta propuestas de nuevos chefs emergentes. También estamos desarrollando formatos innovadores como pop-ups, hopping gastronómico o bar hopping, que invitan a descubrir varios espacios en una sola experiencia”, comentó.

Asimismo, la gerente general destacó el crecimiento de la línea de actividades, dirigida al consumo personal. “Lanzamos esta propuesta el 2024 pensando en quienes buscan disfrutar por sí mismos, no solo regalar. Hoy representa cerca del 25% de las compras del B2C ”, precisó.

Lo que viene para el 2026

Al ser consultada sobre las proyecciones para el próximo año, la cabeza de BigBox subrayó que la innovación seguirá siendo el eje del crecimiento.

En ese sentido, comentó que la compañía continúa fortaleciendo su plataforma tecnológica desarrollada in-house, especialmente enfocada en el segmento corporativo.

Ante ello, añadió que BigBox está trabajando en hacer esta plataforma “mucho más robusta y atractiva” para el cliente corporativo, incorporando funcionalidades como recordatorios automáticos, notificaciones personalizadas y un sistema de puntos que permitirá una interacción más dinámica con los usuarios.

Respecto al segmento B2C, la ejecutiva subrayó que el potencial de crecimiento es alto, considerando que el 85% de las personas que reciben un regalo corporativo terminan convirtiéndose en clientes individuales . “Si este año crecimos un 55% en el segmento corporativo, definitivamente el próximo año el B2C tendrá mucha más fuerza”, manifestó.

Este impulso, añadió, estará respaldado por experiencias creativas, una web más amigable y opciones de personalización. Asimismo, adelantó que están reforzando sus campañas de marketing para incentivar la frecuencia de compra. “ Antes, el consumidor adquiría dos BigBox al año; nuestra meta es que llegue a cinco . Queremos que BigBox no sea solo una alternativa de regalo, sino también una forma de elegir qué hacer el fin de semana o cómo disfrutar el tiempo libre”, apuntó.

La ejecutiva también resaltó el crecimiento de las experiencias sueltas, que este año aumentaron un 25%. “Si seguimos en esta curva, probablemente el próximo año logremos un crecimiento del 50% en la línea de actividades. Es un incremento que se suma al negocio principal, no lo reemplaza”, observó.

BigBox busca, además, posicionarse como una marca multisegmento, que conecte con diferentes tipos de públicos. “Estamos ampliando nuestras experiencias para familias, padres con hijos o personas que buscan nuevas actividades como deportes o salidas en grupo”, argumentó.