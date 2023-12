¿Cuál es su visión sobre el Perú y el negocio tras un año en el puesto y en el país?

El mercado peruano es muy importante para Samsung y su relevancia aumenta año a año. Los consumidores locales son muy diversos y tratamos de llegar a todos. Por eso es que tenemos un portafolio tan variado. En el Perú, los clientes se centran en tecnología, diseño y funcionalidad. Reducir la brecha entre los lanzamientos globales y las entregas en el ámbito local es muy importante para este mercado, y a eso se abocan nuestros esfuerzos. Por ejemplo, nuestro celular insignia —Samsung Galaxy S23 Ultra— se trajo al país el mismo día en que se anunció internacionalmente, y los resultados de la preventa fueron muy buenos.

¿Cuál será el foco de crecimiento en el Perú?

Las tendencias en el mercado de electro son similares en todos los países. Estamos muy enfocados en todo lo relacionado con lo smart, que es la conexión de dispositivos, y con enriquecer la experiencia de los consumidores. También en inteligencia artificial (IA) y sostenibilidad. Por ejemplo, para la fabricación del S23 Ultra usamos algunos materiales reciclados. En el Perú tenemos Ecocanje, que permite a los clientes reciclar celulares o electrodomésticos de cualquier marca que ya no usen a cambio de beneficios, como descuentos.

¿Cuál es su proyección sobre las ventas hacia el cierre del año?

Es difícil, por la recesión global y el impacto de conflictos armados internacionales y, en lo local, por el fenómeno El Niño y la situación política. En comparación con el año pasado, ha habido una caída de dos dígitos en el mercado de consumo electrónico.

¿Eso afectó la cantidad de lanzamientos en el mercado peruano?

No. Pese a la coyuntura, la cantidad ha sido relativamente la misma si se compara con otros años. El impacto no estuvo en los lanzamientos, sino en las menores ventas, pero mantenemos nuestro liderazgo, pues nos enfocamos en atender la demanda de cada segmento en particular.

¿Cuál es la expectativa para la campaña navideña?

Es una época muy importante. El beneficio bruto es menor al del año pasado, pero nos estamos preparando. Un aspecto son las promociones, y no solo basadas en el precio. Buscamos enfatizar la conexión de nuestra marca con la sostenibilidad a través de Ecocanje.

¿Cómo ve el 2024?

La expectativa para el primer semestre es que sea similar al de este año, pero mejorará hacia la segunda mitad. Más allá de la situación, nos enfocamos en potenciar nuestro liderazgo. Continuaremos enfatizando en los beneficios de los dispositivos smart y en la conectividad. Todos los productos de Samsung podrán conectarse entre sí y con otras marcas.

¿La caída en las ventas se mantendrá el próximo año?

Esperamos niveles similares de ventas a los que tuvimos en el 2023. Estas pueden variar según la coyuntura. La participación de mercado proviene del poder de la marca. Creemos que la tecnología smart, la IA y la sostenibilidad son pilares fundamentales.

¿Esperan un alza en el consumo de aire acondicionado en el Perú en el 2024?

La categoría de aire acondicionado es pequeña, pero esperamos un crecimiento más acelerado que el de otras, al igual que en refrigeradoras, especialmente por El Niño [el mayor dinamismo provendrá de celulares].

¿Cuál será la estrategia para crecer en esta coyuntura?

Dependerá de la demanda en cada segmento. Tratamos de ofrecer un portafolio variado y seguiremos lanzando productos en distintos segmentos y con diferentes rangos de precios.

Samsung ya es top en varias categorías, pero LG y Xiaomi lo siguen de cerca. ¿En qué quiere liderar la marca en los próximos años en el Perú?

No hay una categoría específica ni tenemos una estrategia determinada solo para ganar participación de mercado. Nos dirigimos a diferentes usuarios para diversas demandas a través de nuestras tecnologías smart y de IA, prácticas de sostenibilidad y servicio al cliente. Creemos que eso genera una diferencia. Nuestra meta es ser la marca top en el Perú, teniendo en cuenta que por cuatro años consecutivos hemos estado en el top 5 de marcas en el mundo.

Puntos de venta

¿Cuántos puntos de venta tiene Samsung en el país?

Tenemos 26 tiendas y 23 kioskos [módulos] en centros comerciales. La mayoría de las ventas viene de nuestros partners: tiendas por departamento y operadores de telecomunicaciones.

¿Planean abrir más tiendas?

Sí, pero no tenemos un número específico que queramos alcanzar. Creemos que hay más posibilidades en centros comerciales, principalmente con tiendas [centros de experiencia] antes que con módulos, pero somos flexibles. En algunos malls intentaremos tener presencia pronto. En ese sentido, veo más oportunidades fuera de Lima, en ciudades donde hay algunos malls en construcción o en que la demanda está en aumento. No hay planes para abrir locales con puerta a la calle.

¿Ven oportunidades en el puerto de Chancay?

Aún no. Nuestro almacén está en el Callao (con Ransa) y no tenemos necesidades adicionales para el corto plazo.

Short bío

Estudios: Nakbo Sung tiene un título en Ingeniería de Información por la universidad de SKK GSB Sungkyunkwan en Seúl, Corea del Sur.

Experiencia: Desde enero del 2023 es presidente de Samsung Electronics Perú. Su anterior posición fue la de Director Regional de Ventas y Marketing para el mercado latinoamericano. Trabaja en Samsung desde el 2002, donde ingresó como ingeniero de software. Ha pasado por diversas posiciones en Corea, Brasil y España.

