El Ministerio de Salud (Minsa) informó el retiro preventivo del mercado de varias fórmulas infantiles de la marca Alula Gold Premium, ante la posible presencia de trazas de cereulida en uno de sus ingredientes.

La medida fue adoptada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), como acción de precaución para proteger la salud pública. Según detalló el sector, la sustancia habría sido detectada en el ingrediente Omega 6 ARA, utilizado en la formulación de estos productos.

La cereulida, en concentraciones significativas, puede generar trastornos digestivos. Aunque no se ha informado de casos confirmados vinculados al consumo de estas fórmulas en el país, el Minsa señaló que el retiro responde al principio de precaución sanitaria.

Los productos alcanzados por la medida son: Alula Gold Premium (0 a 12 meses), Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Estas fórmulas son importadas por la empresa Sanulac Nutrición Perú S.A.C., que inició el retiro formal de los lotes correspondientes desde el 22 de enero de 2026.

La alerta fue comunicada a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), que deberán coordinar con los gobiernos locales para verificar que los productos sean retirados de supermercados, boticas, farmacias y otros puntos de venta.

De manera preventiva, el Minsa recomendó a padres y cuidadores evitar la compra y el consumo de las fórmulas señaladas, hasta que concluyan las acciones de verificación sanitaria.

En caso de detectar estos productos aún en comercialización, las autoridades pidieron informar a la municipalidad o a la autoridad sanitaria correspondiente, o reportarlo directamente a Digesa a través del correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe.

El sector indicó que mantendrá la vigilancia sobre los productos alimentarios que se comercializan en el país mientras se desarrollan las evaluaciones técnicas correspondientes.