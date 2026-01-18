El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid),indicó que si bien el paracetamol no presenta fallas de calidad y es un medicamento seguro; recordó a la población que la automedicación puede generar riesgos y que el uso en pacientes con enfermedades graves o por periodos prolongados debe realizarse únicamente bajo supervisión médica. Fue al comentar la alerta Digemid 004-2026, emitida el 14 de enero.

“Esta decisión se fundamenta en la información de seguridad emitida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), quien notificó casos de acidosis metabólica en pacientes con enfermedades graves y uso prolongado del medicamento o combinado con flucoxacilina”. explico la Digemid en su alerta.

En ese sentido, el Minsa recomendó a los profesionales de la salud que si en los pacientes que reciben paracetamol durante un período prolongado ydetectan síntomas de alteración a la salud, se suspenda inmediatamente su uso y se realice la monitorización estrecha del paciente.

Asimismo, el sector exhortó a la población acudir a los especialistas médicos para hacer uso continuo de un medicamento, en este caso, el paracetamol - autorizado para el control de la fiebre y como analgésico para el alivio del dolor leve a moderado- y cuyo uso prolongado podría desarrollar, en algunas personas, una afección que aumenta la acidez de la sangre o también conocida como acidosis metabólica.

Ministerio de Salud exhortó a que pacientes con enfermedades graves y uso prolongado del medicamento sean supervisados por un médico. (Foto: Leandro Britto / GEC)

Finalmente, el Ministerio de Salud y la Digemid recordó que, las sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de productos farmacéuticos se deben reportar al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, mediante el flujo correspondiente o vía reporte electrónico, tanto para profesionales de la salud y pacientes, ingresando su información a través del enlace https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pe/sra