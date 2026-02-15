El número de vehículos en Guatemala ha aumentado de 3.2 millones a 6.2 millones en los últimos diez años. Foto: Getty Images
El número de vehículos en Guatemala ha aumentado de 3.2 millones a 6.2 millones en los últimos diez años.
Aquí, todas las horas son hora pico”, dice Abelino, un taxista. A las 11:30 p. m. de un sábado, avanza lentamente por la carretera de circunvalación de la ciudad de Guatemala, conocida por los locales como “Guate”. Un descenso de 30 kilómetros desde las tierras altas puede llevar cuatro horas. Google Maps pinta todas las carreteras que conducen a la ciudad con un tono rojo oscuro que indica la peor congestión.

