¿Cuáles son las novedades sobre la economía alemana? (Foto: EFE)
¿Cuáles son las novedades sobre la economía alemana? (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo, uno de los centros de estudios económicos más prestigiosos de , alertó sobre la situación económica del país.

En detalle, después de encajar dos años consecutivos de recesión en 2023 y 2024, podría verse inmersa en una fase de lustros sin crecimiento.

¿Similitud con Italia?

“Millones de ciudadanos ya ven que su nivel de vida baja”, dijo Fuest en una entrevista publicada en la edición dominical del diario ‘Bild’, en la que alertó que Alemania está amenazada de pasar “circunstancias italianas”, expresión que alude a una “depresión de 25 años”, según el periódico alemán.

LEA TAMBIÉN: Chocolate Cacaosuyo amplía su portafolio y acelera exportaciones con nuevos productos

“Alemania se encuentra desde hace años en una . La situación es, entre tanto, dramática, abundó Fuest, que también destacó que uno de los principales problemas del país es la caída de las inversiones privadas, algo que, a medio plazo, significa “menos crecimiento, menos recaudación de impuestos y menos dinero para los servicios del Estado”.

LEA TAMBIÉN: De proveedor a inversor: la ruta de firmas alemanas en minería en Perú y empresas que asoman

¿Cuál es al salida?

Fuest señaló que, para recuperar el crecimiento, el Gobierno del canciller Friedrich Merz debería presentar en los próximos seis meses “un concepto de amplias reformas” con, entre otras cosas, menos impuestos y burocracia, factores que lastran a la economía.

La , la mayor de Europa y la tercera a nivel mundial, encajó dos años consecutivos en recesión en 2023 y 2024, años en los que el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 0.3 % y un 0.2 % respectivamente.

Para 2025, el Gobierno alemán prevé que la economía vuelva a crecer ligeramente, con una expansión del 0,2 %. Mientras que para 2026 y 2027, las proyecciones del Ejecutivo muestran, respectivamente, un alza del PIB de un 1.3 % y de un 1.4 %.

Elaborado con información de EFE

El país europeo podría atravesar “circunstancias italianas”, expresión que alude a una depresión de 25 años. Sepa los detalles. Foto: EFE.
El país europeo podría atravesar “circunstancias italianas”, expresión que alude a una depresión de 25 años. Sepa los detalles. Foto: EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Ryanair deja también aeropuertos en Francia, Alemania, Austria y bálticos por las tasas
Macron explica por qué le dijo “ogro” a Putin; Alemania y Francia buscan debilitar ‘maquinaria’ de Rusia
Unión Europea y Estados Unidos: Alemania apuesta por libre comercio con cero aranceles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.