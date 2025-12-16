El mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta su nivel más alto en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo.

Aun así, la creación de empleo en noviembre fue mejor de las expectativas del mercado, con 64,000 nuevos puestos de trabajo (nóminas no agrícolas) después de caer en 105,000 en octubre, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el martes.

La tasa de desempleo fue del 4.6% el mes pasado, frente al 4.4% de septiembre, y marcó el nivel más alto desde 2021. La oficina tuvo que abstenerse de publicar la tasa de desempleo de octubre porque no pudo recopilar retroactivamente esos datos tras el cierre del gobierno.

La caída en las nóminas de octubre, la mayor desde finales de 2020, se debió a una contracción de 162,000 puestos de trabajo en el gobierno federal, ya que los trabajadores que participaron en el programa de renuncia diferida de la administración Trump dejaron oficialmente de figurar en las nóminas.

El avance en las nóminas de noviembre, tras el retroceso de octubre, se suma a la inestabilidad observada en el mercado laboral en los últimos meses. Sin embargo, la tasa de desempleo siguió aumentando, ya que se incrementaron los anuncios de despidos y muchos estadounidenses sin trabajo tuvieron dificultades para encontrar un nuevo empleo. Aunque la lectura de los datos debe hacerse teniendo en cuenta algunas salvedades, el informe ayudará a informar las expectativas de los inversores sobre la trayectoria de las tasas de interés el próximo año.

Empleo bajo la lupa

Los analistas preveían 45,000 empleos más y una tasa de desempleo del 4.5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

“El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo”, informó el departamento.

Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 326,000 respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909,000 trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre.

Estas cifras de empleo se basan en dos encuestas distintas, publicadas al mismo tiempo. Una realizada a los empleadores y la otra a los hogares.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que perturbó la recopilación de datos.

El Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la creación de empleo del mes de octubre debido al cierre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publican menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la mala evolución del empleo.

Este aumento del desempleo amenaza con forzar a la Fed a reducir aún más los tipos de interés para impulsar la economía, a pesar de la preocupación de algunos gobernadores por la alta inflación, que permanece lejos de la meta del 2% anual.

Aunque los aranceles de Donald Trump no han provocado un aumento generalizado de los precios, las empresas afirman que los costes de empresariales se han disparado, lo que alimenta aún más la incertidumbre sobre la inflación.

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, criticó los “aranceles caóticos y las políticas económicas fallidas” de Trump, que “golpean el mercado laboral.

“No se contrata”

El mercado laboral estadounidense está “en recesión, el país solo ha creado 100,000 puestos de trabajo en los últimos seis meses”, afirmó Heather Long , economista jefe de Navy Federal Credit Union.

La mayoría de estos puestos de trabajo se dieron en la sanidad, un sector que “casi siempre contrata” debido al envejecimiento de la población estadounidense.

“Casi todos los demás sectores se encuentran estancados o están despidiendo trabajadores en este momento”, señaló Long.