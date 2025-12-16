Dos españoles, un latinoamericano y la francoespañola Paloma Picasso, hija del pintor Pablo Picasso, figuran en la lista de las 300 personas más ricas de Suiza de 2025 publicada este mes por la revista Bilan.

Los tres primeros son empresarios dedicados al acero, a la inversión inmobiliaria y a la tecnología.

Paloma Picasso, la última hija viva de Picasso, tiene un patrimonio de entre 2,000 y 3,000 millones de francos suizos (2,140-3,200 millones de euros) y posee más de 45,000 obras de su padre, según la revista.

Además, desde 2023 dirige la Picasso Administration, que gestiona los derechos de las obras de su padre.

La revista Bilan además menciona al español Daniel Maté, que también posee un patrimonio de entre 2,000 y 3,000 millones de francos suizos (2,140-3,200 millones de euros).

Oriundo de San Sebastián (norte de España) pero instalado en Zúrich (Suiza), Maté se dedica a la inversión inmobiliaria a través de su sociedad madrileña Baech Bienes Inmuebles, aunque en el pasado formó parte de la compañía de materias primas Glencore, con base en Suiza.

En 2019, Maté compró por 100 millones de euros el histórico edificio de la sede de Telefónica en Barcelona.

Otro empresario español, José María Aristrain, figura también entre los 300 más ricos de Suiza, con un patrimonio de entre 1,000 y 1,500 millones de francos suizos (1,100-1,600 millones de euros)

Natural del País Vasco y afincado en Berna, está calificado por Bilan como “el rey del acero”, y es el principal accionista de la multinacional siderúrgica Tubacex y posee el 2 % de las acciones de ArcelorMittal, una de las mayores siderúrgicas del mundo.

Aristrain tiene pendiente un juicio en España por un presunto caso de fraude fiscal de más de 200 millones de euros en el que se acusa al empresario de haber simulado residir en Suiza entre 2005 y 2009.

En junio de 2024, el Tribunal Supremo consideró nula la absolución de Aristrain dictada por la Audiencia Provincial de Madrid dos años antes y ordenó repetir el juicio.

Entre los más ricos de Suiza, también hay representación latina con el centroamericano Óscar Flores, poseedor de un patrimonio de entre 200 y 300 millones de francos suizos (210-320 millones de euros).

De origen nicaragüense, este empresario tecnológico fue criado en Ginebra y es el fundador de mPos y de Unblock, dos compañías especializadas en pagos y transferencias digitales.

Por otro lado, con un patrimonio de entre 3,000 y 4,000 millones de francos (3,200-4,300 millones de euros) figura también la familia Thyssen-Bornemisza, conocida por haber vendido la mayor parte de su colección de arte al Estado español en 1993.