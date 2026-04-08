Migraciones. (Foto: GEC)
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El Gobierno designó a Juan Ramiro Alvarado Gómez como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones, según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a la persona que ejercerá esta función de confianza dentro de la entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter). En ese sentido, se dispone la designación de Alvarado Gómez para asumir la conducción de Migraciones.

La resolución precisa que el nombramiento se realiza en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como en otras normas que regulan el acceso a cargos públicos y la organización del Ministerio del Interior.

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En paralelo, mediante la , el Ejecutivo aceptó la renuncia de Manuel Alberto Balladares Ramírez al cargo de superintendente nacional de Migraciones, función que desempeñaba desde su designación en 2025. La norma le expresa el agradecimiento por los servicios prestados.

Ambas resoluciones fueron refrendadas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante.

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