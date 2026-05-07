Josue Gutiérrez, defensor del Pueblo, concluyó que no existen elementos que acrediten un fraude tras supervisar las elecciones generales 2026; sin embargo, advirtió cuestionamientos por hechos irregulares vinculados a entidades del sistema electoral.

En ese sentido, dijo que no hubo ningún “comportamiento inusual” en el desarrollo de las elecciones, salvo en Lima y Callao.

“Ustedes pueden ver en el sistema que no hubo ningún comportamiento inusual, salvo en la ciudad de Lima y Callao, en algunos puntos. Pero a nivel nacional, el pico más alto fue la instalación de las mesas de sufragio a las 7 am., a nivel nacional”, refirió.

Asimismo, dijo que entre 7 am. hasta las 8 am. se instalaron las mesas en su gran mayoría, y así sucesivamente hasta mediodía; salvo el caso de los 13 locales de votación que no pudieron dar marcha al proceso electoral por lo que se extendió la votación hasta el día siguiente.

Dicho esto, Josue Gutiérrez mencionó que, de acuerdo con el sistema electoral, “la instalación de las mesas de sufragio es entre las 7 am. y 12 del medio día, es decir, que si se instalaron las mesas a las 11:59, está dentro de las reglas”.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones al Congreso de la República, se encuentra el pedido de modificar el artículo 252 de la Ley Orgánica de Elecciones para reducir el horario de instalación de mesas de sufragio, entre las 7:00 y las 9:00 horas.

Asimismo, solicitó aprobar el proyecto de ley 14251/2025 para evitar que se habiliten locales de votación en espacios públicos como parques, cocheras o losas deportivas.