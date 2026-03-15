Irán continuó atacando a países del Golfo en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel. En detalle, los periodistas de AFP constataron fuertes explosiones que estremecieron la capital de Baréin en el decimosexto día de la guerra.

Desde el inicio del enfrentamiento, el 28 de febrero, Baréin afirma haber interceptado 125 misiles y 203 drones iraníes, con un balance de dos muertos. En los otros países del Golfo, los ataques han dejado 24 muertos.

Petróleo en juego

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró había destruido diez drones en el este del país y en la capital, Riad. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos afirmó haber interceptado drones dirigidos contra el país.

En este contexto, cabe recordar cuáles son los intereses hasta el momento. Estados Unidos busca restablecer el tránsito en el estrecho de Ormuz, un pasaje estratégico por donde usualmente pasa una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos y que está casi totalmente bloqueado por Irán.

El gobierno de la república islámica busca desestabilizar la economía mundial y alimentar la escalada de los precios del petróleo.

En ese sentido, Donald Trump prometió golpear Irán “muy fuerte durante la próxima semana” e insiste en que su país “ha vencido y ha aniquilado por completo” a su rival, “tanto militar como económicamente”.

No obstante, pidió el sábado a otros países como China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido y otros que “envíen buques a la región” para escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz.

Trump amenazó también con atacar la infraestructura petrolera iraní en la isla de Jark, en el golfo Pérsico, que alberga su principal centro de exportación de crudo.

Teherán replicó de inmediato prometiendo “reducir a cenizas” la infraestructura petrolera vinculada a Estados Unidos en la región.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes, ejército ideológico de la república islámica, prometieron el domingo “perseguir y matar” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Captura de video del presidente de EE.UU, Donald Trump, quien anunció este sábado una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país. Foto: EFE/Truth Social/Donald Trump

Más de 2,000 muertos

La mayoría de los más de 2,000 muertes en las últimas dos semanas de guerra se han producido en Irán y Líbano, arrastrado al conflicto desde el 2 de marzo por los ataques del movimiento proiraní libanés Hezbolá.

Las autoridades libanesas propusieron formar una delegación para negociar con Israel un alto el fuego, según una fuente oficial.

Estados Unidos e Israel aseguran haber debilitado severamente a Irán, cuyos dirigentes se mostraron desafiantes el viernes con un desfile en el centro de Teherán.

Sin embargo, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien sustituyó a su padre muerto en el primer día de la guerra, no ha aparecido en público.

Los estadounidenses afirman que resultó herido en los ataques y su condición de salud continúa incierta.

“No hay ningún problema con el nuevo líder supremo”, aseguró el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, y dijo que “cumple sus funciones de conformidad con la Constitución”.

Repercusiones deportivas

Al entrar en su tercera semana, el conflicto repercute también en el mundo del deporte. En una señal del creciente escepticismo sobre una rápida resolución del conflicto, fueron cancelados los dos Grandes Premios de Fórmula 1 previstos en Baréin del 10 al 12 de abril, y en Arabia Saudita del 17 al 19 de abril.

En cambio, el equipo iraquí de fútbol sí podrá viajar a México para disputar un partido de repechaje al Mundial de 2026, confirmó el sábado la federación nacional, pese al cierre del espacio aéreo iraquí hasta el 1 de abril debido al conflicto.

También en el campo del fútbol, tres integrantes más de la selección femenina iraní decidieron regresar a Irán después de haber solicitado y obtenido asilo en Australia, informó el Ministerio del Interior australiano.