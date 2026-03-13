Un índice de Bank of America que mide las futuras oscilaciones de precios implícitas en los mercados globales de opciones sobre acciones, tasas, divisas y materias primas subió a 0.79, no muy lejos del máximo de 0.89 alcanzado durante la turbulencia del “Día de la Liberación” en abril del año pasado, cuando los amplios aranceles del presidente Donald Trump sacudieron los mercados. Una lectura por encima de cero indica más tensión de lo habitual.

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La fuente de presión es distinta esta vez: la casi paralización del estrecho de Ormuz mientras Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reducen su producción conjunta de petróleo. La escalada del conflicto en Medio Oriente ha borrado billones de dólares del valor de los mercados bursátiles globales en las últimas dos semanas a medida que el petróleo se dispara y resurgen los temores inflacionarios.

“Por primera vez desde la venta masiva del Día de la Liberación del año pasado, las volatilidades implícitas cotizan por encima de sus promedios de largo plazo en todas las principales clases de activos”, dijo Mandy Xu , jefa de inteligencia de mercados de derivados en Cboe Global Markets. “Esto suele ser una señal de una crisis macroeconómica”.

El S&P 500 se encamina a su tercera caída semanal consecutiva, la racha negativa más larga en un año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años han subido más de 30 puntos básicos en lo que va del mes, incluso después de un repunte el viernes.

Tensión en mercados se acerca a niveles del Día de la Liberación | Indicador global de riesgo de mercado se dispara a nivel más alto desde abril

La volatilidad en todos los activos se ha disparado, y el índice MOVE, que sigue la volatilidad esperada en los bonos, alcanzó su nivel más alto desde junio, mientras que un índice de Cboe que rastrea las oscilaciones del petróleo subió a máximos de 2020 a comienzos de esta semana. Incluso los mercados de crédito muestran señales de tensión, con un índice de Cboe que mide la volatilidad de los bonos basura casi triplicándose desde los niveles de enero.

El indicador de riesgo entre mercados de BofA incorpora la volatilidad implícita de los mercados de opciones sobre acciones globales, tasas, divisas y materias primas en una sola cifra, lo que lo convierte en una lectura en tiempo real de cuánta turbulencia esperan los operadores en los mercados mundiales.

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Durante gran parte del último año, las condiciones financieras fueron inusualmente laxas, lo que ayudó, en parte, a sostener los precios de las acciones. Ese colchón está desapareciendo rápidamente. La crisis con Irán está exponiendo vulnerabilidades que se acumularon durante el período de calma, especialmente en partes del mercado cargadas de deuda, donde los inversionistas ya estaban preocupados por el impacto de la inteligencia artificial en algunos negocios. Un número creciente de grietas en el espacio de crédito privado también está alimentando temores.

“Mirar solo la volatilidad del S&P 500 subestima el nivel actual de volatilidad en los mercados globales”, dijo Rocky Fishman, fundador de la firma de investigación Asym 500. “Las materias primas, en especial el petróleo, y los mercados bursátiles globales han sido particularmente volátiles, y la elevada prima entre volatilidad implícita y realizada del petróleo apunta a temores de que la situación empeore”.