El S&P 500 se encamina a su tercera caída semanal consecutiva, la racha negativa más larga en un año. En la imagen, operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Nueva York.
El S&P 500 se encamina a su tercera caída semanal consecutiva, la racha negativa más larga en un año. En la imagen, operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Nueva York.
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Agencia Bloomberg
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La tensión en los mercados está aumentando al ritmo más rápido desde el shock arancelario del año pasado, mientras la guerra en Irán impulsa al alza los precios del petróleo, eleva los costos de financiamiento y fortalece el dólar, una combinación que está presionando prácticamente a todos los rincones de los mercados financieros al mismo tiempo.

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