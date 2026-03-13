El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista emitida el viernes que las fuerzas de su país llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana, la tercera desde que se inició la guerra.

“Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, dijo Trump a Fox News Radio.

Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva el 28 de febrero con ataques que mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo que desencadenó una guerra regional que ha sacudido los mercados energéticos globales y provocó ataques con misiles y drones en todo el Golfo.

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Trump expresó su esperanza de que el pueblo iraní pueda levantarse y derrocar al régimen, pero reconoció que eso no es probable que suceda a corto plazo.

“Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande... Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, dijo Trump.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de una rueda de prensa del jefe del Pentágono y el jefe del Estado Mayor en la que se detallaron los últimos acontecimientos de la guerra contra Irán, donde Estados Unidos e Israel han golpeado 15,000 objetivos, es decir más de un millar cada día.

“Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)”, aseguró Hegseth.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está “herido y probablemente desfigurado”, añadió Hegseth.

Un comunicado de Jamenei, que fue transmitido desde Irán sin audio ni imágenes, aseguró que el régimen buscará la “venganza” y prometió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras el conflicto continúe.

Estados Unidos insiste en que la campaña militar está desarrollándose perfectamente, aunque Trump reconoció que hay elementos que no pueden controlar.

Putin “podría estar ayudando” a Irán “un poco”, reconoció.

El estrecho de Ormuz es “un entorno tácticamente complejo” añadió por su parte en la rueda de prensa en el Pentágono el general Dan Caine , jefe del Estado Mayor.

Pero “no es algo que deba preocuparnos”, desdeñó Hegseth.

“Estamos acercándonos” al control de ese paso marítimo clave, aseguró a los periodistas.

El precio del petróleo superó los US$ 100 por barril a comienzos de esta semana, mientras que los mercados bursátiles se han tambaleado ante el temor de una interrupción prolongada.