El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país cuenta con “potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo” para enfrentar a la “escoria demente” que lidera Irán en el conflicto que inició junto a Israel.

A través de su red social Truth Social, el mandatario lanzó duras críticas contra el liderazgo iraní y defendió la ofensiva militar estadounidense. En su mensaje, sostuvo que durante décadas Irán ha estado detrás de ataques contra civiles y que ahora Washington está respondiendo a esas acciones.

“Vean lo que les pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!“, escribió el mandatario en la red social.

Trump también dedicó parte de su publicación a cuestionar la cobertura del diario The New York Times, al señalar que quienes siguen ese medio podrían “pensar equivocadamente” que Estados Unidos no está imponiéndose en el conflicto.

El mandatario insistió en que las fuerzas estadounidenses están golpeando con fuerza a Irán. Según afirmó, la infraestructura militar del país —incluidas su armada, su fuerza aérea y parte de su arsenal de misiles y drones— estaría siendo severamente afectada por las operaciones.

“La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo”, agregó.

Trump defendió la ofensiva contra Irán y aseguró que Estados Unidos cuenta con capacidad militar suficiente para sostener el conflicto. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER.

En paralelo, un análisis publicado por The New York Times evaluó que Trump habría minimizado los riesgos que la guerra podría representar para los mercados energéticos y el precio del petróleo, lo que calificó como un posible “error de cálculo”.

Además, el mismo diario informó, citando estimaciones del United States Department of Defense, que Estados Unidos habría gastado más de US$ 11,300 millones durante los primeros seis días de operaciones contra Irán.

Por su parte, The Washington Post reportó que las fuerzas armadas estadounidenses estarían utilizando con rapidez su inventario de interceptores aéreos y armamento de precisión, lo que obligaría a una selección más cuidadosa de los objetivos militares.

Con información de EFE.