El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la balanza comercial registró un superávit mensual de US$ 1,812 millones en agosto y acumuló uno de US$ 20.7 mil millones en los últimos 12 meses. Estos resultados fueron posibles a incrementos interanuales importantes tanto a nivel de exportaciones como importaciones.

En agosto, las exportaciones sumaron US$ 6,567 millones, registrando un aumento de 19% interanual. Por su parte, las importaciones ascendieron a US$ 4,755 millones, superiores en 6.8% a agosto del año pasado.

En el caso de los términos de intercambio, el BCRP señaló que estos se incrementaron 11.8% interanual en agosto, por un incremento de los precios de exportación (9.2%) y una caída de los precios de importación (-2.3%).

Exportaciones

El BCRP explicó que el valor exportado creció 19% en agosto respecto al mismo mes del 2023, debido a se registraron mayores volúmenes (9%) y precios de exportación más altos (9.2%).

Los volúmenes crecieron por mayores ventas de harina de pescado. En este caso, la entidad recordó que, en el 2023, no hubo temporada de pesca. También destacaron productos como el café, oro, gas natural y los sectores no tradicionales de siderometalúrgico, minería no metálica y textil.

Por su parte, el incremento en el precio promedio de exportación se debió a las altas cotizaciones internacionales del zinc, oro e hidrocarburos y los mayores precios de productos de agroexportación y pesquero no tradicional.

En agosto, las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 4,830 millones, lo que significó un crecimiento de 20.4% interanual. Sobre este rubro, el BCRP destacó que el sector minero se vio ampliamente beneficiado por el alto precio del zinc y del oro, este último metal también tuvo mayores envíos.

En el caso de las exportaciones no tradicionales, acumularon US$ 1,722 millones en agosto del 2024, un incremento del 15.8% interanual. La entidad monetaria reportó que hubo mayores ventas de productos no tradicionales a la mayoría de nuestros principales destinos, excepto China.

La entidad explicó que, en el caso del país asiático, hubo menores ventas de productos agropecuarios y pesqueros. El encarecimiento de productos agropecuarios explicó las mayores ventas a América Latina, Asia, Unión Europea y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, se reportó también mayores envíos de productos del sector textil y siderometalúrgico.

Importaciones

Como ya se indicó, el BCRP destacó que las importaciones también registraron un crecimiento importante en agosto. Según el banco, esto ocurrió gracias al mayor nivel de importaciones en insumos y bienes capital.

En dicho mes, las importaciones de alimentos utilizados como insumos aumentaron su valor en 25.3% interanual, principalmente, por los mayores volúmenes de maíz, trigo y soya, lo cual fue contrarrestado parcialmente por los menores precios de los mismos productos.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital -excluyendo materiales de construcción y celulares- se incrementaron en 8.6% interanual en agosto, principalmente por un aumento de volúmenes en 7.1% interanual. Destacaron las mayores importaciones de volquetes, camionetas pick-up y grúas pórtico.

También crecieron las importaciones de insumos industriales. En agosto, registraron un crecimiento de 16.8% interanual, motivado por mayores volúmenes (16.9%). Destacaron los mayores volúmenes de hierro y acero (15.5%), papeles (31.7%), textiles (38.1%) y abonos (127.9%).

