Sólo en agosto, según cifras que brindo Adex a Gestión, el Perú exportó US$ 6,717.6 millones valor 26.4% mayor frente a igual mes del 2023. Este monto estuvo basado en el crecimiento del valor de las exportaciones tradicionales en 30.3%, y las no tradicionales en 16.4%.

En el sector minero, el valor exportado del cobre y sus concentrados, principal producto exportado, creció en el octavo mes en 12.3% influenciado por el aumento de su precio internacional en 7.5% y el volumen exportado en 8.2%.

LEA TAMBIÉN: ICBC celebró 10 años en Perú y reunió a importantes representantes de la economía china

A su vez, el valor de los envíos de pesca tradicional fueron los más dinámicos en este mes por el aumento del volumen exportado de la harina de pescado, que tuvo una disparada de 1,721%, y las grasas y aceites de pescado en 8,781%.

No tradicional

En el segmento de exportaciones no tradicionales, aquellas de la agroindustria tuvieron el crecimiento de 16.6% en agosto por un aumento del valor embarcado de palta (1.9%), además del cacao en grano, que también se disparó en 345%, así como los wilkings y cítricos similares (11.2%).

En los tres productos, el efecto fue impulsado, por el aumento del precio promedio de exportación interanual (37.8%, 149.1% y 3.6%, respectivamente). Sin embargo, solo el cacao y wilkings y cítricos similares aumentaron su volumen exportado en 78.7% y 7.3%, respectivamente, mientras que el de la palta se redujo en -26.0%.

Sin embargo, en el mes bajo análisis registraron caídas los envíos de los segmentos metalmecánico (-19.6%), textil (-4.9%) y maderas (-1.9%).

Acumulado

De esta forma, de enero a agosto de 2024, las exportaciones (FOB) alcanzaron los US$46,799 millones, con el crecimiento antes mencionado (13.8%), dentro de los cuales las tradicionales crecieron 17.0% y las no tradicionales en 5.6%, y que hoy explican el 25.8% del valor embarcado por el Perú al mundo.

Sin embargo, si bien los envíos de la pesca tradicional acumulan en ese periodo un crecimiento de 113.4%, los de pesca no tradicional y acuicultura (con US$937.1 millones), acusan una retracción de -29.1%.

En este último caso, las ventas al exterior de jibias, calamares y potas (congelados), con US$123.5 millones), cayeron en 49.3% en ese periodo de ocho meses, aun cuando los embarques de pulpo congelado crecieron en 900.4%, según data de Adex.

LEA TAMBIÉN: Agroindustria Baleno mira nueva variedad de pitahaya para ampliar clientes en Europa

Recuperan dinamismo

De acuerdo con Mercedes Obregón, analista senior de Estudios Económicos de ComexPerú, ya de enero a julio de este año se observaba que las exportaciones no tradicionales estaban retomando su dinamismo, con un crecimiento acumulado hasta ese periodo de 4.1%.

Ello, tras la caída de ese tipo de envíos con valor agregado en -13.8% en febrero, -10.8% en marzo, y en -11.6% en abril del año en curso, creciendo recién desde mayo (6%), seguido de 18.6% en junio, y 34.6% en julio, impulsados por los sectores agropecuario, químico y siderometalúrgico.

LEA TAMBIÉN: Exportaciones de joyas peruanas se despuntan y alcanzarían cifra récord a fin de año

Perspectiva

Según Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos del CIEN-Adex, aún es difícil proyectar cómo le irá al sector de exportación no tradicional al cierre de año, dado que aún existe incertidumbre a cómo le irá a un sector clave en ese segmento, como es el de la agroindustria.

Explicó a Gestión que el año pasado hubo un crecimiento de las agroexportaciones por un incremento en los envíos de uva, pero como resultado de un adelanto de cosechas (ante las anomalías climáticas), pero con lo cual para este año se podría ver una reducción en su producción.

En cuanto al sector de textiles, observó que, tras el récord histórico que alcanzaran sus exportaciones en el año 2008, no se ve aún una tendencia de recuperación en su valor, debido a una contracción en la demanda en los mercados donde llegan esos productos.

Impacto en pesca no tradicional

Respecto a la pesca no tradicional, refirió que la contracción en sus envíos se puede deber a que el año pasado, hubo abundancia asociada a la temperatura del mar sobre lo normal (por el fenómeno El Niño), pero que ahora (con La Niña), se habría afectado.

Sin embargo, para Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Comercio de Lima, la contracción de las exportaciones de pota podría estar más asociadas a una posible afectación ocasionada por la presencia de barcos chinos en el mar territorial peruano.

Afirmó que las autoridades a cargo del control marítimo no dispondrían de suficientes barcos ni presupuesto para garantizar que no se afecten las 200 millas.

Envíos seguirían cayendo

Ego-Aguirre señaló que, a pesar de que las embarcaciones chinas no tienen empresas constituidas en el Perú, no tributan en el país ni le generan divisas, obtienen permisos para acceder a puertos peruanos y realizar operaciones de avituallamiento, lo cual, consideró, se debe prohibir.

Refirió que ya son siete meses en que no hay pota en nuestro mar, y son cientos de las pequeñas embarcaciones artesanales afectadas, y que, a este paso, no se espera una recuperación de las exportaciones de pesca no tradicional para este año, sino que seguirán cayendo.

LEA TAMBIÉN: Unión Europea aplazaría por 12 meses la aplicación del reglamento sobre deforestación

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.