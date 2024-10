Perú sigue siendo el segundo país de América Latina en donde más capital chino se invierte, después de Brasil, pero China también se ha convertido en nuestro principal socio comercial por encima de otros países avanzados de primer nivel, alcanzando más del 36% de todas nuestras exportaciones. En este contexto, el ICBC Perú Bank se ha convertido en un actor clave para tales objetivos y esta semana celebró sus primeros 10 años ofreciendo servicios y apoyando con financiamiento para el desarrollo de diversos proyectos en el país.

El Banco Industrial y Comercial de China Ltd. (ICBC Ltd.) es el mayor banco comercial de China y el mayor banco comercial del mundo, con presencia en 49 países y regiones donde brinda un amplio portafolio de servicios y productos financieros a 12,05 millones de clientes corporativos y 740 millones de clientes individuales. ICBC Ltd. ha logrado el 1er lugar en el ranking de los 1.000 mejores bancos del mundo durante 11 años consecutivos, solo por mencionar algunos premios.

Incursión en el Perú y alianzas

Desde su ingreso al mercado peruano en el 2014, el banco se marcó como primer objetivo convertir al Perú en uno de los principales agentes estratégicos para el intercambio comercial y financiero entre China y la región, aprovechando la posición de avanzada del Grupo en los mercados, su gran base de clientes, una diversificada oferta de servicios y una potente capacidad de innovación y desarrollo, así como el destacado valor de su marca. De esta manera, ICBC se convirtió en el primer banco de China continental en establecer su presencia en el país a través de su subsidiaria en Perú.

Durante la última década, las principales operaciones de negocio de ICBC Perú Bank han experimentado un crecimiento constante. Al cierre del 2023, el patrimonio total fue 3,5 veces el del 2014. El ROA y el ROE (indicadores financieros fundamentales en las empresas) fueron 1,9% y 11,0% respectivamente, marcando una alta eficiencia y un desarrollo sostenido en el sector de banca y finanzas.

La participación de ICBC en el mercado local ha sido decisiva en los sectores de minería, petróleo, infraestructura y agricultura. Por ejemplo, es importante mencionar los proyectos de expansión de la Fase II de la mina de hierro Shougang en Perú, el proyecto de expansión de la Fase II de la mina de cobre Chinalco y la adquisición de Minmetals en la mina de cobre Las Bambas, además de la adquisición de la mayor empresa de distribución eléctrica de la región, Luz del Sur, por parte de Yangtze Power.

En términos de servicio a clientes locales, ICBC Perú Bank ha sido muy activo en los últimos 10 años en sectores como la agricultura, apoyando con servicios y productos financieros a las principales empresas corporativas, entre ellas a las agroexportadoras que trabajan con productos como arándanos, uvas de mesa, aguacates, espárragos y mangos. Esto va en línea con el objetivo principal del banco: apoyar a las empresas locales que exportan sus productos a China en el marco del acuerdo de libre comercio existente entre Perú y China.

Encuentro para celebrar

Más de 200 personas asistieron al evento, incluyendo al Ministro de Economía y Finanzas de Perú, José Arista; el Superintendente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú, Sr. Sergio Espinoza; el Superintendente de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) de Perú, Sr. Juan Pichihua; el Ministro de la Embajada de la República Popular China en el Perú, Ciwangpingcuo; representantes del Banco Central de Reserva del Perú y otras instituciones gubernamentales; importantes organizaciones de cooperación económica y comercial; asociaciones empresariales; clientes de empresas e instituciones financieras clave de la sucursal; socios y representantes de los principales medios de comunicación.

En su discurso, el ministro José Arista resaltó las oportunidades de inversión que existen en el Perú. Además, enfatizó el gran potencial del crecimiento económico en el Perú y que se debe en gran parte a los recursos que posee como la minería, la ubicación geopolítica, entre otros.

La señora Yan Jin, Economista Jefe de ICBC Standard Bank, ofreció un discurso principal titulado “Perspectivas de la Macroeconomía de China”.

Una visión sostenible

El ICBC valora mucho el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la gobernanza como parte de su estrategia de desarrollo, para lo cual viene dedicando esfuerzos al establecimiento de un modelo de gestión enfocado en la responsabilidad empresarial y los criterios ASG. Asimismo, promueve dentro de la institución la conciencia ecológica y el bienestar de la sociedad al realizar diversas actividades en línea con dichos principios y de su propia casa matriz.

Los voluntarios del ICBC Peru Bank realizaron actividades de plantación de árboles en comunidades desfavorecidas de Lima.

Por su parte, el equipo de voluntariado del banco ha participado activamente a lo largo de estos años conjuntamente con organizaciones locales en actividades de proyección hacia la sociedad, reforzando su convicción de ser un agente activo en la promoción de la integración entre la cultura china y la sociedad peruana. De esta manera, se refuerzan los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, construyendo un futuro promisorio y de desarrollo.

