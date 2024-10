Esta disparidad ha llevado a muchos ciudadanos bolivianos a cruzar la frontera con Perú para adquirir soles y luego cambiarlos a dólares.

Jorge Carrillo Acosta, docente de la Pacífico Business School y experto en finanzas, dijo a Gestión que “si los bolivianos compran soles y luego lo cambian a dólares, entonces se están llevando dólares del país. Habrá menos oferta de este billete en la zona”.

“Si hay más gente que quiere el dólar el precio sube. Tampoco es un impacto enorme, porque no son millones, pero cuando muchos quieren comprar dólares el tipo de cambio sube”, refirió.

Pero, más allá del tipo de cambio, Carrillo Acosta resaltó que cuando llegan los bolivianos al país se mueve la economía local, “porque demandan transporte, gastan en alimentación, entre otros. Hay un mayor flujo de servicios. Lo cual es beneficioso”.

¿Por qué no hay dólares en Bolivia?

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó a EFE que el país andino ha dejado de enviar gas natural a Argentina, desde los últimos días de septiembre, y apunta a que todo excedente del hidrocarburo se dirija a Brasil con precios “igual de competitivos”.

Entre 2006 y 2017 los volúmenes de gas a Argentina pasaron de 2 a 17 millones de metros cúbicos al día (mmcd) a lo que siguió un progresivo declive de los envíos del gas que alcanzaron los 6 mmcd entre enero y julio de 2024, y a 4 mmcd en los dos últimos meses.

Bolivia captó 875 millones de dólares por la venta de gas en 2023 a Argentina, que junto a Brasil fueron en las últimas décadas los principales destinos del energético boliviano.

Carrillo Acosta mencionó que Bolivia ya no tiene grandes inversiones, “po lo que no entran dólares”.

No obstante, este jueves el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos dijo a EFE que ahora tiene el desafío de convertir a Argentina en su aliado para el envío de gas a Brasil a través de sus ductos y en un futuro considerarlo como un proveedor.

“Hay que ver a Argentina como el país que puede transitar gas hacia Brasil y también hay que verlo como un proveedor de gas porque desde 2028 y 2029, como están yendo las cosas, Bolivia va a comenzar a importar gas natural”, afirmó Ríos.

Explicó, el también analista, que “Argentina será un complemento, un aliado (...) alquilarlos permite que los ductos no se queden vacíos y Argentina pueda comercializar un gas que ya tiene en exceso”.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció en julio el hallazgo de lo que llamó el ‘megapozo’ Mayaya Centro X1 IE, al norte de La Paz, y señaló que es el “tercer mejor campo productor” del país andino, pues se calcula que generará 6.800 millones de dólares en ingresos, aunque analistas consideran que el proceso será largo y sin resultados a corto plazo.

Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que autoriza a YPFB suscribir un contrato petrolero con la empresa Canacol Energy Colombia para la exploración y explotación en el área Tita-Techi, en la región oriental de Santa Cruz, con una inversión de más de 100 millones de dólares.

SOBRE EL AUTOR Mía Ríos Editora digital. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa escrita, digital y TV.

