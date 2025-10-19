En agosto del 2025 se registraron 1 millón 475 mil empleos directos anualizados (de septiembre del 2024 a agosto del 2025) asociados a las exportaciones, 1.4% superior al 1 millón 457 mil de julio del 2025, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones - agosto 2025’, detalló que los puestos de trabajo creados gracias a los despachos tradicionales (597 mil 576) crecieron 2.0% y a los no tradicionales (877 mil 928), 0.9%.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en agosto del 2025 el país registró 4 millones 511 mil empleos privados formales (2.2% respecto al mes anterior), con lo cual los directamente asociados a los envíos al exterior representaron el 32.7% del total.

Por stock, resaltaron la agroindustria (646 mil 724), minería tradicional (393 mil 588) y agro primario (182 mil 963). Estos 3 sectores concentraron el 82.9% del total de plazas laborales generadas, principalmente por los despachos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno, así como a la creciente demanda por superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar.

Por tasa de crecimiento sobresalió la minería con 2.5%. Por el contrario, de los 15 rubros, 9 tuvieron resultados negativos: joyería (-8.2%), pesca tradicional (-3.8%), maderas (-3.2%), minería no metálica (-3.1%), prendas de vestir (-0.9%), pesca y acuicultura (-0.7%), químico (-0.7%), siderometalurgia (-0.2%) y textil (-0.2%).

Debido a su demanda, EE.UU. se consolidó como el mayor generador de empleos directos con 385 mil 291 (26.1% del total), seguido de la Unión Europea con 307 mil 543, China con 248 mil 702, Canadá con 61 mil 870 y Chile con 44 mil 780.

Australia (16.2%), China (4.4%) y Colombia (4.3%) registraron los incrementos más altos, con 9 mil 580, 248 mil 702 y 33 mil 470 plazas laborales, respectivamente.

Crece empleo en Áncash y Tacna

De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX, la costa –incluyendo Lima y Callao– representó el 77.2% de los puestos directos relacionados al sector exportador. De las 11 regiones, 7 presentaron incrementos positivos: Áncash (+10.2%), Tacna (+6.4%), La Libertad (+2.9%), Tumbes (+2.4%), Lambayeque (+1.8%), Piura (0.1%) y Arequipa (+0.1%).

La zona andina concentró el 19.1% y la zona amazónica solo el 3.7%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Las regiones líderes por stock fueron Cajamarca (100 mil 856) y San Martín (27 mil 630).

Por stock, destacaron Lima (317 mil 973), Ica (179 mil 233), La Libertad (166 mil 341), Piura (134 mil 064), Cajamarca (100 mil 856) y Lambayeque (76 mil 631).

Datos

-Como continente, América del Norte contribuyó con 480 mil 729 empleos directos asociados a las exportaciones, seguido por Asia con 421 mil 009, Europa con 369 mil 281, América Latina con 186 mil 452, Oceanía con 11 mil 404 y África con 6 mil 480.

-Mayores detalles en el reporte del CIEN-ADEX: https://bit.ly/46VAKUj