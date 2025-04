En este contexto, Gestión conversó con César Tello Ramírez, el nuevo presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX). En su primera entrevista en dicho cargo, Tello muestra sus preocupaciones por el escenario actual.

¿En qué panorama encuentra esta movida arancelaria al Perú?

En el primer bimestre, se tuvo un crecimiento de 25.7%, uno extraordinario. Entre los más importantes estuvo minería, que creció 28%; y agroindustria, con casi 27%. La velocidad crucero que tenemos no se va a detener pronto por los aranceles. Los envíos de marzo ya están llegando a los puertos americanos. Sin embargo, probablemente en estas semanas que vienen, recibamos solicitudes de algunos clientes para retrasar un poco las entregas, sobre todo en textil y confecciones, que es un producto de moda, pero que no es perecible.

Ahora, si las marcas de EE.UU. empiezan a analizar país por país, se darán cuenta, obviamente, que el Perú es uno de los países menos afectados con un arancel de 10%. Probablemente, intuyo, que restrinjan más las llegadas de productos del Asia, por la cantidad de dólares que van a tener que desembolsar. Lo que también se está observando es contactos de las marcas pidiendo compartir estos aranceles.

César Tello Ramírez, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX). | ADEX

Sobre compartir aranceles, ¿es un tema de estructura de gastos o habla más de la virtud del producto peruano?

No digo que lo estén haciendo masivamente, pero ya hay algunos que lo están sutilmente deslizando. El Perú tiene márgenes relativamente bajos porque hemos ido perdiendo competitividad frente al mundo y, en esa pérdida de competitividad, hay países que ofrecen productos similares a precios más reducidos.

Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es ver cómo nos ayudamos mutuamente. Nosotros somos buenos en lo que hacemos. Estamos exportando a gran parte del mundo porque el producto es bueno y el costo también. Hay una serie de ventajas por las que los importadores de EE.UU. podrían estar prefiriendo al Perú.

¿Se esperaría que esta disposición de compartir aranceles sea permanente?

Yo no creo. Mal haríamos nosotros porque sabemos que ellos [EE.UU.] tienen de dónde abastecerse también. A pesar de que nuestro producto es mejor, podrían cambiarnos por cualquier producto de otro país.

Informamos en Gestión que gremios tuvieron una reunión con el Mincetur. ¿Cuál es la sensación de lo que se viene haciendo?

Se ha procedido de acuerdo con protocolos. Se está buscando una reunión para poder explicarles, en principio, que el Perú obviamente no aplica aranceles a los productos americanos. Tenemos una en promedio muy baja de 2.2%. Pero entendemos que es una medida transversal y que no hubo un estudio país por país. También hay un informe con observaciones.

Nos explicaron [el Mincetur] que hay planes de acción concretos para resolverlos y otros están en camino. También vale la pena llevar a esta eventual reunión temas pendientes: tenemos todavía algunos problemas sanitarios para entrar con algunos productos como el aguaymanto, la cúrcuma.

Hubo una carta diplomática que se envió. Siendo una posición ventajosa la de Perú, ¿no sería contraproducente llamar esa atención a un mayor análisis, considerando el puerto de Chancay y demás?

Puede ser que sí. Pero no creo que EE.UU. empiece a priorizar países más pequeños [para su comercio]. Esa carta fue enviada en buenos términos y no tendría por qué verse mal. Lo del puerto de Chancay [y sus capitales chinos] ya lo saben. Creo que, en estos momentos, hay más de 100 países enviando cartas y pidiendo citas.

Trump aplicó una serie de aranceles a diferentes países del mundo.

Quien sí tiene una situación complicada es China, principal socio comercial de Perú. ¿Cómo impactaría una desaceleración de su economía por los aranceles?

Hay riesgos y oportunidades. No solo China fue de la más impactada, sino también Vietnam, Bangladesh, India. Todos ellos tendrán un producto que no podrán exportarlo a EE.UU. y los redirigirían a otros países del mundo, como Sudamérica, Europa. Esos productos que recoloquen, probablemente, causarían problemas en la economía doméstica por entrar con precios reducidos. Eso se tiene que cuidar mucho, los precios subvaluados.

¿En los escenarios analizados con Mincetur se vio esto?

Claro que sí. Se mencionó que hay un riesgo latente de que países, no solo China, entren con precios muy bajos a al mercado local y eso podría causar problemas. Sin embargo, tampoco creo que seamos un destino tan apetitoso por nuestro tamaño de población.

Dijo que había riesgos y beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios?

A EE.UU. también le va a ser difícil venderle a China y al resto de países. Nosotros podríamos ser su reemplazo. Estamos precisamente revisando eso para reemplazar esa venta a Asia.

¿Qué proyección oficial tienen para las exportaciones 2025?

Hemos ido un poco más cautos, luego de crecer 15.5% en el 2024. Apuntábamos a un crecimiento de entre 2% y 3%. Pero vamos a tener que revisarla porque en el primer bimestre crecimos un 25% y por las medidas arancelaria de nuestro principal mercado destino de las exportaciones no tradicionales, que es Estados Unidos. Todavía no está nada claro.

LEA TAMBIÉN: MEF descarta golpe significativo a exportaciones ante aranceles de Estados Unidos

Siendo altamente relevante EE.UU. ¿está entre las opciones que no se crezca este año?

Sí, lamentablemente, las exportaciones podrían no crecer este año. Y, podría ocurrir porque EE.UU. es el principal receptor de nuestras exportaciones no tradicionales. En el primer bimestre, recibió el 37% de estos envíos. Ellos siguen siendo el gran destino de las no tradicionales, que genera mayor empleo y de mayor valor agregado.

Más allá de los aranceles, ¿cómo observa el panorama para las exportaciones?

El año pasado, tuvimos un récord de US$ 74,600 millones, un crecimiento de 15%. Ahora, sin el ruido arancelario y viendo el crecimiento del primer bimestre, con esa tasa, podríamos acercarnos a los US$ 90,000 millones. Sería impresionante.

Creo que también hay que ser optimista, pero con los pies en la tierra. Estos primeros meses te están marcando la pauta. Normalmente, los dos primeros meses del año no son los mejores, pero que se haya crecido así es importantísimo. La exportación de uvas creció es más de 70% y, en volumen, en 85%.

También se lanzó hace poco la primera parte del “shock desregulatorio”. ¿Qué sensación para el sector tiene?

Destacamos que ya estaba la eliminación del decreto para reducir la tasa del drawback. Como exportadores, habíamos reclamado eso. Ahora, con vista al paquete de 28 de julio, nuestros socios nos están trayendo sus problemáticas y las plantearemos.

El drawback es acusado de ser un subsidio a ciegas. ¿Lo es?

No es a ciegas. Es el único mecanismo que le permite al Gobierno emparejar el nivel de competitividad de los exportadores peruanos con los del resto del mundo. Por ejemplo, aumentó la remuneración mínima sin que la productividad del trabajador peruano aumente. ¿Cómo compites con grandes exportadores? China, India, Bangladesh y Vietnam tienen una serie de ventajas, pero la principal es que trabajan en zona franca, donde tienen impuestos a la renta de cero. ¿Qué nos da el Gobierno? ¿Infraestructura, buenos puertos, carreteras? Estamos entrampados con problemas logísticos de responsabilidad del Estado.

El sueldo mínimo se subió este año. ¿Qué impacto perciben en estos primeros meses?

En una empresa de producción, tienes escalas salariales. Ganas más que el mínimo según tu expertise y responsabilidad. Entonces, cuando hay una subida desde la base, también tienes que elevar al resto porque sino se pegan y hay una desmotivación del personal. Hay un efecto faro, como se dicen en economía.

¿Qué expectativa tienen del inicio de la campaña electoral? Más de 40 partidos tienen registro para participar.

Los exportadores vemos con preocupación este escenario. Vamos a hacer un llamado a generar y fortalecer alianzas para que la dispersión del voto no sea tan grande y no tengamos un problema como en el 2021.