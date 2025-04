Cual sería la sorpresa la semana pasada del fundador y director de tecnología de Plugable Technologies al ver cómo el presidente Donald Trump revelaba aranceles para las importaciones de más de 180 países y territorios, incluidos uno del 46% para Vietnam y del 36% para Tailandia.

El golpe fue inmediato: Thompson calculó rápidamente que tendría que pagar varios cientos de miles de dólares en aranceles para internar los cargamentos de estaciones de acoplamiento para portátiles, los adaptadores USB y otros productos, en ruta a Estados Unidos.

“Que ocho años de trabajo desviando la cadena de suministro de China se deshicieran en un momento ha sido brutal”, dijo Thompson , cuya empresa, con sede en Redmond, Washington, vende productos en Amazon.com y otros mercados en línea.

Los aranceles de Trump siguen agitando los mercados mundiales, aniquilando billones de dólares en valor de mercado. Sin embargo, en esas mediciones no se incluyen los millones de pequeñas empresas que venden a través de mercados como Amazon, Walmart Inc. y Facebook y que no tienen el poder de mercado ni los márgenes para absorber los impactos arancelarios.

Estos comerciantes independientes suministran alrededor del 60% de todos los productos vendidos en Amazon. Aunque puede llevar años trasladar la producción a otras fábricas, la fijación dinámica de precios les permite aumentar los precios al instante.

Para los consumidores, el hogar medio de Estados Unidos perderá un poder adquisitivo estimado de US$ 3,800 como resultado de los aranceles globales anunciados este año, según un análisis de The Budget Lab de Yale.

Aumento de precios

Para seguir siendo competitivos, Thompson dijo que la mayoría de los productos populares de Plugable verán subir sus precios hasta un 30%.

Lo mismo ocurre con las hogueras y otros artículos para el hogar que vende Net Health Shops LLC desde Eau Claire, Wisconsin. El director ejecutivo de la empresa, Chuck Gregorich , dijo que se quedó sin habla mientras veía el anuncio de los aranceles de Trump.

“Ni siquiera podía hablar de lo abatido que estaba”, dijo Gregorich .

Ha estado calculando con su equipo el impacto potencial para los aproximadamente 2,000 productos que su empresa vende en mercados en línea como Walmart Inc. y Home Depot Inc. y planea aumentar los precios de algunos artículos hasta en un 25%.

También detuvo todos sus pedidos al extranjero en marzo debido al aumento de los costos, y no tiene previsto pedir ni enviar más inventario en las próximas semanas hasta que sepa más sobre los aranceles. Alrededor del 75% de los productos de Net Health proceden de China.

“Sería una tontería encargar algo ahora mismo”, dijo.

Quedarse quieto

La empresa Bogg Bag, conocida por sus coloridos bolsos perforados de US$ 90, también está subiendo los precios US$ 5 por bolso para compensar parcialmente los aranceles de importación.

La directora ejecutiva y fundadora Kim Vaccarella dijo que la empresa buscó opciones de fabricación fuera de China, pero con los nuevos aranceles impuestos a Vietnam y Sri Lanka, ahora duda de cualquier cambio.

Por ahora, China podría ser la “mejor opción” de la empresa, dijo sobre Bogg, que vendió más de US$ 100 millones el año pasado.

No es la única empresa que se queda con China por ahora. La empresa de Chad Lee , FOAM, importa neveras de viaje hechas de espuma de goma similar a la de las sandalias marca Crocs. Su factura arancelaria por un envío reciente acaba de subir de unos US$ 4,500 a más de US$ 22,800. Ha subido el precio de sus neveras de US$ 99 a US$ 125.

Los pagos de aranceles “no salen de algún empresario codicioso”, dijo Lee. “Salen de la cuenta de ahorros de Chad. No sé si la gente se da cuenta de eso”.

Sin embargo, Foam no tiene previsto trasladar la fabricación porque “no hay ningún lugar seguro”, dijo. “Es mejor que nos quedemos quietos y lo resolvamos”.

Otras empresas estadounidenses, como Layne’s Chicken Fingers, dicen que están dispuestas a aguantar el dolor con la esperanza de traer más puestos de trabajo a Estados Unidos. Al menos por ahora.

El director ejecutivo, Garrett Reed , dijo que la cadena de restaurantes, que tiene alrededor de dos docenas de locales en estados como Texas, Arkansas y Pensilvania, obtiene su pollo y sus patatas fritas en Estados Unidos. Pero mientras buscaba fabricantes estadounidenses de servilletas, bombillas y cajas para llevar durante el último mes, Reed se dio cuenta de que “no hay mucha gente que produzca estas cosas en EE.UU. Simplemente no hay”.

Tiene la esperanza de que los aranceles de Trump cambien eso. “Como propietario de un negocio, estoy dispuesto a decir que si podemos reconstruir nuestra clase media o nuestra industria manufacturera, estoy dispuesto a aguantar el golpe durante el próximo año más o menos”.