Octubre es el mes del turrón en el Perú, un producto emblemático que combina historia, fe y sabor. Aunque su consumo se concentra en el mercado interno, donde la producción se dispara durante la festividad del Señor de los Milagros, en los últimos años ha comenzado a conquistar nuevos mercados. En lo que va de 2025, las exportaciones de turrón crecieron 20.2% frente al año anterior, alcanzando los US$ 243,000, según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, lo que confirma su tendencia positiva en el ámbito internacional. ¿Cuáles son los destinos que más demandan este dulce peruano y qué proyección tendrá su crecimiento en los próximos meses?

El turrón peruano ha dejado de ser exclusivo del mes morado. Su venta se ha diversificado y hoy es demandado por la comunidad peruana en el exterior en fechas como Fiestas Patrias, Navidad y otras festividades conmemorativas de la identidad nacional. “Este incremento en la demanda refleja un profundo arraigo cultural; el turrón se ha convertido en un emblema de identidad y orgullo nacional que evoca recuerdos, sabores y tradiciones familiares”, afirmó Óscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

La temporada tradicional de consumo (octubre y fiestas de fin de año) ya no limita las ventas; ahora se comercializa todo el año. (Foto: Andina)

Principales destinos de exportación de turrón en 2025

Estados Unidos se consolidó como el principal destino del turrón peruano entre enero y agosto de 2025, con envíos por US$ 141,733, cifra que representa más de la mitad del total exportado en el periodo. En segundo lugar figura Italia, con ventas que alcanzaron los US$ 29,716, seguida de Chile, con US$ 27,072, y los Países Bajos, con US$ 26,197.

Estos mercados reflejan la creciente presencia del turrón en Europa y Sudamérica, impulsada por la apertura de tiendas especializadas en productos peruanos y por la demanda de consumidores interesados en sabores auténticos y artesanales.

Completan el top diez Canadá (US$ 7,856), España (US$ 6,876), Australia (US$ 1,548), Suiza (US$ 1,520), Reino Unido (US$ 1,165) y Alemania (US$ 136). Aunque los volúmenes son menores, estos destinos muestran un potencial de crecimiento sostenido, especialmente en aquellos países donde la comunidad peruana impulsa el consumo de productos típicos durante celebraciones como Fiestas Patrias o Navidad.

Empresas exportadoras están ampliando su portafolio de productos y formatos para adaptarse a distintos gustos y regulaciones internacionales. (Foto: Andina)

Empresas exportadoras de turrón peruano

Barletta S.A. lidera las exportaciones de turrón peruano, con ventas por US$ 29,916 en los primeros ocho meses de 2025. Le sigue de cerca Industria Panificadora San José S.A., que alcanzó US$ 29,876, y Peruvian Collcas Foods S.A.C., con US$ 26,187, consolidándose como uno de los principales actores del sector. Estas empresas destacan por su capacidad de distribución internacional y la diversificación de sus mercados, que abarcan Estados Unidos, Italia, Chile y otros destinos europeos.

Otras compañías que sobresalen por su crecimiento son Karlini International Foods S.A.C. con ventas de US$ 23,952, Olla de Barro Food S.C.R.L. que alcanzó US$ 22,549 y Sama Food Perú E.I.R.L. con US$ 19,967. Este grupo de exportadores ha logrado incrementar sus envíos gracias a la creciente demanda del turrón en mercados internacionales y a la expansión hacia nuevos destinos europeos y latinoamericanos.

Completando el top diez se encuentran Belmont Foods Perú S.A.C. que reportó US$ 16,396, Gerald & Camila Export E.I.R.L. con US$ 15,208, Agro Mi Perú Foods S.A.C. con US$ 11,322 y Inca Global Export S.A.C. con US$ 10,502. Estas empresas, aunque de menor tamaño en comparación con los líderes, representan un aporte significativo al volumen total exportado y reflejan la diversificación y dinamismo del sector, consolidando al turrón peruano como un producto cada vez más reconocido en el exterior.