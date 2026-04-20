Este lunes 20 de abril se registró un terremoto de 7.4 en la costa norte de Japón, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de dicho país a emitir una alerta de tsunami en la región.

No obstante, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartaron que el movimiento telúrico genere un tsunami en el mar peruano.

De todas maneras, la Marina intensificó la vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones del mar ante cualquier variación.

Vale añadir que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó una alerta de tsunami para diversas zonas costeras comprendidas entre Hokkaido y la prefectura de Fukushima.

Terremoto en Japón, hoy 20 de abril. Fotocomposición, Gestión

El epicentro del terremoto de 7.4 se registró a 115 kilómetros al este-noreste de Miyako, Japón. Según la Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica del país asiático, hay un 1% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto en la costa norte nipona la próxima semana, tras el potente sismo de este lunes.

Si bien no es una predicción de terremoto, recomendaron a los residentes tomar precauciones.

Con información de AP y Andina.