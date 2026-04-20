Perú mantiene monitoreo constante del mar luego de fuerte terremoto que activó alerta en Japón. (Foto: Andina)
Perú mantiene monitoreo constante del mar luego de fuerte terremoto que activó alerta en Japón. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de dicho país a emitir una alerta de tsunami en la región.

No obstante, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartaron que el movimiento telúrico genere un tsunami en el mar peruano.

De todas maneras, la Marina intensificó la vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones del mar ante cualquier variación.

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Vale añadir que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó una alerta de tsunami para diversas zonas costeras comprendidas entre Hokkaido y la prefectura de Fukushima.

Terremoto en Japón, hoy 20 de abril. Fotocomposición, Gestión
Terremoto en Japón, hoy 20 de abril. Fotocomposición, Gestión

El epicentro del terremoto de 7.4 se registró a 115 kilómetros al este-noreste de Miyako, Japón. Según la Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica del país asiático, hay un 1% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto en la costa norte nipona la próxima semana, tras el potente sismo de este lunes.

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Si bien no es una predicción de terremoto, recomendaron a los residentes tomar precauciones.

Con información de AP y Andina.

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