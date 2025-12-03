Sistema financiero. (Foto: Difusión)
Sistema financiero. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empleo
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En un entorno marcado por la transformación digital, la automatización, la inteligencia artificial y el cambio en las expectativas de colaboradores y empleadores

¿Qué rasgos tiene el talento que buscan hoy las empresas? Hoy, las organizaciones financieras priorizan profesionales con capacidad de análisis de datos, dominio tecnológico y pensamiento estratégico, pero también con solidez personal, criterio y sentido de responsabilidad. 

LEA TAMBIÉN: Empleo en minería en ascenso: la oferta y perfiles que más se requieren, según reclutadoras

¿Y qué busca el talento?

Este grupo pone en primer plano factores como el propósito del trabajo, la flexibilidad, la posibilidad de aprendizaje continuo y la coherencia entre los valores personales y los de la organización. 

Frente a ello, las empresas financieras vienen ajustando sus modelos de desarrollo, promoviendo programas de formación integral, liderazgo joven y espacios de innovación interna.

TE PUEDE INTERESAR

Redes sociales y empleo: los errores comunes que afectan tu marca personal
Empleo “de calidad” sigue creciendo y cubre a más del 50% de trabajadores: ¿quiénes quedan fueran?
Empleo creció a menor ritmo en septiembre, ¿qué sector contrató más en Perú?
Servicios, el sector que más pesa y genera empleo en Perú: así arrancaría el 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.