En un entorno marcado por la transformación digital, la automatización, la inteligencia artificial y el cambio en las expectativas de colaboradores y empleadores, el sistema financiero está exigiendo nuevas competencias a sus equipos y al talento que busca incorporar.

¿Qué rasgos tiene el talento que buscan hoy las empresas? Hoy, las organizaciones financieras priorizan profesionales con capacidad de análisis de datos, dominio tecnológico y pensamiento estratégico, pero también con solidez personal, criterio y sentido de responsabilidad.

A ello se suma una mentalidad innovadora: personas capaces de cuestionar procesos, proponer mejoras y usar la tecnología no como un fin, sino como una herramienta para generar valor.

¿Y qué busca el talento?

Este grupo pone en primer plano factores como el propósito del trabajo, la flexibilidad, la posibilidad de aprendizaje continuo y la coherencia entre los valores personales y los de la organización.

Frente a ello, las empresas financieras vienen ajustando sus modelos de desarrollo, promoviendo programas de formación integral, liderazgo joven y espacios de innovación interna.