Como parte de su estrategia de diversificación multisectorial, Industrias Peruanas Soto Arce (IPSAR) apunta a reforzar su presencia en Colombia, Costa Rica y México, impulsando sus envíos de pesca no tradicional y agroindustria a esos países, informó su gerente general Hempler Soto.

Para lograrlo, viene fortaleciendo su relación comercial con plantas de procesamiento ubicadas en diversos departamentos del territorio peruano, garantizando la continuidad de la cadena de suministros a nivel internacional.

“En la actualidad exportamos pota congelada en bolsas de 10 y 20 kilogramos, principalmente a los destinos asiáticos de China, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y Taiwán. Nuestro reto ahora es ganar mayor espacio en la región”, señaló Soto a la Asociación de Exportadores (ADEX).

IPSAR inició operaciones el 2018 adquiriendo la especie jurel de los muelles del litoral peruano y negociándolo en la presentación de congelado en Ayacucho. A partir del 2020, con una cadena de distribución fortalecida, empezó a despachar pota a Panamá y a distribuidores y supermercados nacionales.

Gerente general de Ipsar, Hempler Soto, y parte de su equipo de trabajo.(Foto: ADEX)

Agro dentro del portafolio

La compañía en el 2022 incursionó en el sector agroindustrial, con envíos de frutas frescas a Panamá, para posteriormente colocarlas en Ecuador, Costa Rica, Trinidad y Tobago, y Curazao. Sus productos más relevantes son uvas y mandarinas, pero también abastecen arándanos, manzanas, naranjas y limones.

La fruta es adquirida de los agricultores, mediante una alianza estratégica que contempla asistencia técnica permanente a lo largo de todo el proceso. Este acompañamiento, liderado por ingenieros agrónomos, asegura el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad.

“Otro de los objetivos en este 2026 es concientizar y fidelizar a nuestros aliados, consolidando un vínculo que permita mantenernos firmes frente a factores externos, como el cambio climático, capaz de generar fluctuaciones en el mercado”, manifestó Soto.

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