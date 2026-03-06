Latina Televisión informó hoy que celebró un acuerdo de venta con Grupo Vytal y Latinoamericana de Redes y Comunicaciones SAC, con lo que esta nueva compañía adquirirá el control de canal de televisión peruano.

Si bien aún no se conoce los pormenores de la transacción, la empresa televisiva destacó que el cierre de esta operación se encuentra sujeto a la verificación de ciertas condiciones y autorizaciones gubernamentales, las que se estima ocurran en los siguientes meses. Por su parte, Cayetana Aljovín, presidente del directorio Latina TV Perú, habría informado a los colaboradores del medio que Grupo Vytal tendría condición de “nuevo socio mayoritario”.

La venta del canal de televisión estuvo en la brújula desde hace meses, siendo que inicialmente se consideró que el empresario televisivo Baruch Ivcher sería uno de los interesados en adquirirlo. Recientemente, incluso se especuló sobre la venta al argentino Gustavo Yankelevich , con un valor que se estimaba en S/86 millones.

¿Quién es el comprador?

Grupo Vytal es un holding (con sede en el Reino Unido) de empresas liderado por el empresario argentino Tomas Yankelevich, vinculado profesional y familiarmente a medios de comunicación y producciones de nivel internacional. De hecho, en enero último, el Grupo Vytal anunció la compra a Paramount de Chilevision, uno de los canales líderes de televisión abierta del país del sur.

“Estamos felices y entusiasmados de haber concretado este acuerdo. Hace años que venimos observando la evolución de Latina TV Perú y sus logros en diversas plataformas. A través de nuestra experiencia en televisión abierta y streaming, y habiendo sumado recientemente a nuestro portfolio a Chilevisión, queremos potenciar a Latina TV Perú integrando nuevas tecnologías para expandir su alcance masivo, fortalecer su liderazgo y crear contenidos que enriquezcan la vida de las familias peruanas”, señaló Tomas Yankelevich, presidente del Grupo Vytal.

De su lado, Aljovín manifestó sentirse satisfecha de contar con la trayectoria y experiencia del Grupo Vytal, lo cual garantizará la consolidación e internacionalización de Latina TV Perú.