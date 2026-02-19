Telefónica, S.A., multinacional española del sector de telecomunicaciones, anunció la adquisición del 100% del operador de fibra Netomnia, el segundo mayor del Reino Unido. La decisión fue comunicada mediante un Hecho de Importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en cumplimiento de las normas del mercado de valores.

La operación se realizará a través de su filial Telefónica Infra y de su vehículo de infraestructura de fibra nexfibre, en alianza con Liberty Global e InfraVia Capital Partners. Con esta transacción, la compañía busca fortalecer su posición en el mercado británico y acelerar el despliegue de redes de fibra de alta velocidad.

El valor de la transacción asciende a 2.000 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 2.294 millones de euros (US$ 2.520 millones). Como parte del financiamiento, Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras, mientras que el fondo InfraVia contribuirá con cerca de 850 millones de libras, bajo una estructura habitual en proyectos de infraestructura.

Netomnia, segundo mayor operador de fibra del Reino Unido

Netomnia cuenta con una red que se prevé alcance más de 3,4 millones de hogares con cobertura de fibra y aproximadamente 500.000 clientes al cierre de la operación. Esta infraestructura será integrada en la red de nexfibre, lo que permitirá optimizar el despliegue y mejorar la eficiencia del proyecto conjunto.

Tras la integración, nexfibre proyecta alcanzar cerca de ocho millones de hogares con fibra a finales de 2027. Asimismo, el plan contempla la actualización a tecnología de fibra de unos 2,1 millones de hogares actualmente atendidos por Virgin Media O2 (VM02).

En conjunto, nexfibre y VM02 estiman lograr una cobertura combinada de alrededor de 20 millones de hogares en el Reino Unido, lo que permitirá reforzar su competitividad en un mercado caracterizado por una creciente demanda de conectividad de alta capacidad.

Como parte del acuerdo, VM02 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas comerciales YouFibre y Brsk. Además, ampliará su contrato mayorista con nexfibre, recibirá una contraprestación en efectivo y obtendrá una participación del 30% en la sociedad tenedora vinculada a la operación.

Tras el cierre de la transacción, Telefónica Infra, Liberty Global y VM02 mantendrán conjuntamente el 50% de nexfibre, mientras que InfraVia conservará el 50% restante. La operación está sujeta a los ajustes habituales y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, y forma parte de la estrategia de Telefónica para impulsar la expansión de fibra y fortalecer un modelo de crecimiento sostenible en el Reino Unido.