José Larraburre, especialista en portafolios de inversión con fines previsionales Aseveró que, si bien la reforma no era suficiente ni perfecta, significa un paso adelante en la construcción de un sistema previsional pues –entre los aspectos positivos– garantizaba una pensión mínima. “Un retroceso (en la reforma) representaría un muy mal precedente que nos dejaría incluso peor de como estábamos antes”, acotó.

Asimismo, señaló que la principal barrera para una mayor competencia en el mercado de administradoras de pensiones es, precisamente, esta falta de claridad en las reglas de juego.

“Con los retornos sobre capital que tienen las gestoras debería haber muchos interesados, debería ser atractivo este mercado, pero no entra nadie porque no saben si en unos años hay más retiros o incluso si el sistema continúa”, aseveró.

En tanto, Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital manifestó que, de eliminarse la reforma o retroceder en puntos importantes, se dejaría de lado la implementación de un sistema de pensiones y solo se contaría con un sistema de ahorro.

“La gente solo acumulará dinero por períodos y luego lo sacará para hacer uso de él en lo que crean conveniente”, agregó.

Para Espada, la reforma de pensiones y el octavo retiro han sido totalmente politizados. “Ahora nadie es responsable de la Ley de Modernización que se aprobó el año pasado, porque han visto la reacción de la gente ante puntos que no son populares, pero que son necesarios para crear un sistema de pensiones”, declaró.