El economista Elmer Cuba no dudó en afirmar que la sostenibilidad del sistema previsional peruano está en juego. Según su diagnóstico, si el Congreso aprueba un octavo retiro de fondos de AFP —ahora respaldado por el Ejecutivo—, el país podría convertirse en un territorio donde los adultos mayores trabajen hasta el límite de sus fuerzas, sin una pensión garantizada.

“Lamentablemente, en 20 años más, el Perú será un país sin pensiones, con los viejitos trabajando hasta que no les den las fuerzas, hasta que no puedan ver, o caminar por el dolor, o mantenidos por las familias, expulsados por los yernos. Trabajarán hasta agotar sus fuerzas o pasar hambre” , manifestó en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N.

“Lo que estamos viendo es un país que está destruyendo sus pensiones” , advirtió Cuba, en referencia al cambio de postura del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, que en pocos días pasó de advertir sobre los riesgos del octavo retiro a justificarlo como una “lectura responsable de la coyuntura”. Para el economista, esta contradicción refleja una fragilidad política sin precedentes.

“Se ha perdido la prestancia de todos los ministerios y esto llega hasta la máxima autoridad, que no tiene ni pueblo ni poder político. Es el peor escenario para cualquier ministro”, sostuvo.

Sobre el argumento del Ejecutivo de que el retiro busca atender necesidades urgentes de las familias —como salud, educación y pequeños emprendimientos— Cuba lo descartó como justificación. “No hay ningún problema económico que lo justifique. El empleo formal está creciendo, los salarios suben y los que todavía tienen algo en su fondo individual, forman parte del quintín más rico de la población peruana, laboral y formal. Este retiro no va a resolver nada, solo cambia la forma de ahorro y crea un problema futuro”, indicó el economista.

Cuba cuestiona la contradicción del Ejecutivo, que pasó de oponerse al octavo retiro a respaldarlo, y advierte sobre el riesgo de un sistema previsional colapsado en 20 años. Foto: Andina.

Cuba alertó que la situación política también afecta la credibilidad del Ministerio de Economía. Asimismo, en relación con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular al octavo retiro, cuestiona la coherencia de su postura.

El economista afirmó que, si no se administran de manera responsable los fondos de pensiones y no se implementan políticas que fomenten el ahorro para la vejez, Perú podría enfrentar un futuro en el que la mayoría de sus adultos mayores carezca de pensión.