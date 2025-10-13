Repunta CDS del Perú a cinco años.
Repunta CDS del Perú a cinco años.
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Los mercados aún no dan el voto de confianza al gobierno de transición que lidera José Jerí, pese a que este enfatizara en su discurso de asunción que uno de sus tres cometidos centrales será asegurar la estabilidad.

