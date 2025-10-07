La respuesta está, particularmente, en la gestión de los pasivos u obligaciones.

Luz del Sur anunció recientemente la emisión de su primer bono corporativo en el mercado internacional, por la suma de S/1,380 millones (equivalente a US$ 396 millones).

La operación registró una sobresuscripción de 1.6 veces, con lo que alcanzó una demanda de S/ 2,200 millones.

Luz del Sur anunció la emisión de su primer bono corporativo en el exterior. (Foto: Andina)

La emisión cerró, además, con una tasa de rendimiento de 6.75%, es decir, con un spread de 195 puntos básicos sobre la tasa del bono soberano peruano.

“Al asegurar un costo de deuda de 6.75%, estamos logrando una tasa significativamente inferior a las referencias corporativas recientes y, lo más importante, protegemos nuestra estructura de capital de la volatilidad política y de tasas de interés que históricamente afecta al mercado en periodos preelectorales”, aseveró Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur.

El objetivo principal de la emisión es refinanciar obligaciones bancarias de corto plazo que suman más de S/ 2,000 millones con vencimientos en el 2025 y 2026, lo que permitirá a la compañía optimizar su perfil de deuda y concentrar el calendario de amortizaciones entre los años 2030 y 2032, según Renta4 SAB.

Anticipación

Lo anterior confirma algo que ya había adelantado el gerente general de BTG Pactual, José Antonio Blanco, en una entrevista que brindó a este medio (Gestión 22.09.2025).

En esa oportunidad, el ejecutivo sostuvo que muchas compañías con vencimientos de deudas en los mercados internacionales entre fines del 2025 y 2027 buscarían refinanciar sus obligaciones en los próximos meses y hasta inicios del próximo año. De ese modo, se anticiparían al ruido electoral.

Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, explicó también que, cuando aumenta la incertidumbre política baja el precio de los bonos soberanos y su rendimiento sube.

En consecuencia, se eleva, en general, el costo de financiamiento para las empresas locales, pues la tasa de interés de la deuda que emite una compañía se compone por el riesgo soberano (que sube con un mayor riesgo país) más un spread asociado al perfil del deudor.

En resumen, les quedarían 86 días (hasta fin de año) para efectuar estas refinanciaciones.

Otra emisión

La emisión de Luz del Sur no es un hecho aislado. En septiembre, Kallpa emitió bonos por US$ 700 millones en el mercado internacional, con el fin de refinanciar su bono Kallpa 2027 por US$ 650 millones y recaudar los fondos necesarios para la construcción del proyecto solar Sunny en Arequipa.

Empresa Kallpa realizó la operación para completar el financiamiento de su proyecto renovable y refinanciar su segundo bono internacional. Foto: Kallpa

Detalles

La emisión de Luz del Sur es en soles, con vencimiento a octubre del 2032. La amortización, además, es en cinco cuotas semestrales en los últimos tres años del instrumento. Renta4 SAB destaca que la demanda fue “buena” porque actualmente se encuentra transando a 6.65%, 0.10% por debajo de la tasa a la que fue colocado el bono.