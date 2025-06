Como se sabe, con el objetivo de “sincerar” el desempeño fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que se propondría un ajuste a un 2.8%, lo que posteriormente fue sustituido por un 2.5%. En ambos casos, a ojos del BBVA, se caería en un nuevo incumplimiento. La perspectiva para el 2026 es que se ubique en un 2.2%.

Durante la exposición, Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research en Perú, destacó que los niveles de déficit vienen retrocediendo, luego de que cerró el 2024 en un 3.7%. En mayo reciente sería de 2.7%.

Sin embargo, subrayó que “hay cierta preocupación” ante una serie de medidas y propuestas que se vienen discutiendo, tanto en el Congreso, como en el Ejecutivo. Aparecen, por ejemplo, la iniciativa de brindar más beneficios laborales a trabajadores de algunos regímenes, como el CAS. Todo esto lo enmarcó en el escenario de riesgos.

“ Lo que preocupa es hacia dónde estamos yendo. Me refiero a medidas que están en proceso de aprobación o en trámite que reducen ingresos o incrementan gastos. Si finalmente se implementan, implicaría que la deuda pública se aceleraría”, comentó.

Consultado por Gestión sobre eventuales mayores impactos de un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales, Grippa consideró que, en el corto plazo, el grado de inversión no estaría en riesgo.

“Creemos que no se perdería el grado de inversión. Los indicadores muestran un déficit fiscal retrocediendo, aunque más lento de lo esperado . La deuda pública bruta es relativamente baja. Tenemos eso en positivo. El punto inicial es bueno”, indicó.

De avanzar medidas que reduzcan los ingresos o eleven el gasto público, lo concretó sí sería que el retroceso del déficit se desacelere. Dicho escenario, sin embargo, sí sería motivo de un acercamiento por parte de las agencias calificadoras de riesgo.

“Hay una preocupación. Si estas medidas se implementan, el retroceso del déficit no sería tan rápido. Esto llevaría a que se haga un llamado de atención por parte de las calificadoras”, mencionó.

“Eventualmente, si se logran implementar [estas medidas] y no se cumplen los techos, en los próximos dos años, sí podría llevar a un cambio de la perspectiva, el outlook. Hoy no vemos a Perú en una situación de pérdida del grado de inversión, no vemos con los número que presentamos”, complementó.

¿Cuánto crecerá la economía peruana? Así lo ve el BBVA

La economía peruana registraría un crecimiento de 3.1% durante este año y se desaceleraría a un 2.7% en el siguiente, también estimó el BBVA Research. La nueva estimación se mantiene en alrededor de lo anteriormente pronosticado.

La proyección de la actividad hacia el cierre de la primera parte del año es de un 3.5%, aproximadamente. En tanto, para el segundo semestre, se observaría una “moderación”, oscilando entre el 2.5% y el 3%.

“La disminución prevista del ritmo de crecimiento se dará en un contexto en el que, a pesar del inicio de construcción de nuevas minas, la base de comparación interanual es más alta, serán más sensibles los impactos globales de la política arancelaria de EE.UU., y se irá haciendo más visible la incertidumbre asociada al proceso electoral”, explicaron.

Ahora bien, para el siguiente año, que calza con las elecciones generales, la incertidumbre tendrá una mayor preponderancia. La perspectiva para este período también se mantiene .

Grippa contextualizó que, en esta primera parte del 2025, se observó un buen dinamismo del consumo privado, que creció casi 4% en el primer trimestre. También destacó la evolución de los puestos de trabajos formales, que impacta en ingresos y también en el poder adquisitivo de las personas.