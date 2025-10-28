El sol destaca frente a otras monedas de la región. (Fuente: Andina)
El sol destaca frente a otras monedas de la región. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Contrastando con indicadores como la inseguridad e institucionalidad, donde venimos en franco deterioro, la moneda local es valorada en países vecinos, ¿qué fenómeno hay detrás?

TE PUEDE INTERESAR

AFP o bancos, ¿cuáles pagan más rentabilidad a sus accionistas?
Billetera Lemon ahora ve mayor competencia con Yape, ¿por qué?
Empresas se lanzan a la busca de directores, ¿qué perfil necesitan?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.