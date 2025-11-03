Los atrasos y desvíos de vuelos relacionados con la falta de controladores aéreos persisten este lunes en Estados Unidos tras el peor fin de semana registrado en aeropuertos del país desde el inicio del cierre del Gobierno federal, que cumple hoy 34 días sin acuerdo en el Congreso.

Los aeropuertos de Newark (Nueva Jersey) y el área metropolitana de Nueva York reportaron problemas de personal esta mañana, en una continuación de sus dificultades por ausencias en los últimos días.

Más de 98 “alertas de personal” fueron registradas por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) entre la mañana del viernes y la noche del domingo pasados, cuando la terminal de Newark tuvo que ajustar y hasta suspender brevemente sus operaciones.

Casi el 80% de los controladores en el área metropolitana neoyorquina se ausentaron el viernes de Halloween, cuando también se reportó la misma tendencia entre estos empleados esenciales, que trabajan sin pago durante la paralización federal, en aproximadamente la mitad de los 30 aeropuertos principales del país, según la FAA.

Torres de control en Austin y Dallas (Texas), Newark, Boston (Massachussets), Denver (Colorado), Nashville (Tennessee) y Phoenix (Arizona) reportaron escasez de personal durante el fin de semana.

Las ausencias de estos empleados, ya sea por baja médica o por buscar oportunidades temporales de ingresos, complica aún más la situación en las torres de control estadounidenses, donde ya de por sí escasean los controladores.

Durante los últimos tres días también hubo interrupciones en las operaciones de controladores aéreos encargados de vuelos a gran altitud y los que gestionan las llegadas y salidas de los aeropuertos, según informes de la cadena CNN.

Durante las “alertas de personal” las torres de control tienen que modificar sus operaciones para garantizar la seguridad del espacio aéreo debido a que no cuentan con suficiente personal para gestionar la carga de trabajo habitual.

Desde el inicio del cierre, el pasado 1 de octubre, se han reportado 395 alertas de personal, cuatro veces más que los reportados en las mismas fechas del año pasado.

La paralización por falta de fondos federales entra este lunes en su día 34 sin visos de acuerdo en el Senado, donde esta tarde se espera que falle nuevamente una resolución temporal republicana para financiar a agencias y programas gubernamentales hasta el 21 de noviembre.

De no ser aprobada una nueva partida en los próximos dos días, se prevé que el miércoles 5 de octubre se rompa el actual récord del cierre más largo en la historia de EE.UU., situado hasta ahora en 35 días.

Esta última paralización llegó a su fin precisamente entre presiones de la industria aérea después de que el absentismo de los controladores interrumpiera operaciones en los aeropuertos más importantes de la nación.

Los subsidios al programa de ayuda a la compra de alimentos SNAP también se agotaron el pasado 1 de noviembre, con lo que aumenta la presión sobre los legisladores demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo.