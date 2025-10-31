Cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos se prologaría hasta el 3 de noviembre. Foto: AFP.
Cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos se prologaría hasta el 3 de noviembre. Foto: AFP.
debido a que el Senado no volverá a estar en sesión hasta esa fecha.

La oficina de prensa de la Cámara Alta informó que se levantó la sesión hoy a las 15.25 hora local (19.25 GMT) y que no volverá a reunirse hasta el próximo lunes a las 15.00 GMT.

Por ello, de Donald Trump, cuando entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el Gobierno estuvo cerrado 35 días.

Asimismo, puedan comenzar a ausentarse de sus puestos y desatar el caos en el transporte.

las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a los republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el Congreso.

, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario denominado Obamacare, que caducan a final de año.

Los expertos creen que el 1 de noviembre será una fecha clave en el actual cierre debido a que ese día muchos estados han dicho que se quedarán sin fondos para financiar los cupones alimentarios de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

A su vez, ese mismo día se publicarán a su vez las tarifas actualizadas del Obamacare, lo que, junto con los anterior mencionado, puede servir para que ambos partidos se sienten a negociar un presupuesto para reabrir el Gobierno.

Elaborado con información de EFE.

Existe una preocupación generalizada en el país norteamericano por la posibilidad de que los controladores aéreos puedan comenzar a ausentarse de sus puestos y desatar el caos en el transporte. (MANDEL NGAN / AFP).
