El cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos se prolongará, por lo menos, hasta el próximo 3 de noviembre debido a que el Senado no volverá a estar en sesión hasta esa fecha.

La oficina de prensa de la Cámara Alta informó que se levantó la sesión hoy a las 15.25 hora local (19.25 GMT) y que no volverá a reunirse hasta el próximo lunes a las 15.00 GMT.

Por ello, el actual cierre de Gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre, alcanzará el lunes su trigésimo cuarto día, muy cerca ya del récord histórico registrado en el primer mandato de Donald Trump, cuando entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el Gobierno estuvo cerrado 35 días.

Asimismo, existe una preocupación generalizada en el país norteamericano por la posibilidad de que los controladores aéreos puedan comenzar a ausentarse de sus puestos y desatar el caos en el transporte.

En el cierre registrado entre los años 2018 y 2019, fueron las bajas por enfermedad de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a los republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el Congreso.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense sucede debido a las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario denominado Obamacare, que caducan a final de año.

Los expertos creen que el 1 de noviembre será una fecha clave en el actual cierre debido a que ese día muchos estados han dicho que se quedarán sin fondos para financiar los cupones alimentarios de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

A su vez, ese mismo día se publicarán a su vez las tarifas actualizadas del Obamacare, lo que, junto con los anterior mencionado, puede servir para que ambos partidos se sienten a negociar un presupuesto para reabrir el Gobierno.

Elaborado con información de EFE.