Este miércoles 5 de noviembre inicia el America Business Forum (ABF) 2025 en Miami, una cumbre que reúne a destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y cultural a nivel internacional. Entre los asistentes confirmados están el expresidente de EE. UU. Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei, quien se presentará tras el reciente triunfo legislativo de su partido y en un contexto de estrechas relaciones con Trump. La intervención de Milei está programada para el jueves 6 a las 3:45 p. m. (hora local).

Desde su creación en 2016, el ABF se consolidó como un espacio de encuentro para líderes latinoamericanos, inicialmente en Punta del Este (Uruguay).

La edición 2025, sin embargo, marca un giro internacional al trasladarse a Miami, buscando ampliar su alcance y consolidar relaciones continentales frente al crecimiento económico y político de China en la región, según declaraciones previas de autoridades locales.

El foro combina ponencias, debates y sesiones de networking. Entre los expositores destacan figuras como Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase; María Corina Machado, reciente ganadora del Nobel de la Paz; y personalidades del deporte, como Lionel Messi y Serena Williams, quienes participarán en la segunda jornada del evento.

Lionel Messi lidera a Inter Miami en el duelo ante Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup 2025 en el Estadio Chase. (Foto: AFP)

Además, estarán presentes empresarios y colaboradores del entorno de Trump, como Steve Witkoff y Bret Baier. La participación de Patrick Bet-David, conocido por sus opiniones conservadoras y polémicas, también ha generado atención mediática.

Organizadores del ABF lo definen como una “incubadora para las grandes revoluciones en negocios, tecnología y desarrollo social”, subrayando su importancia como espacio para tejer redes de contacto y abrir negociaciones de carácter corporativo y político.

La sede del evento será el Kaseya Center, estadio del Miami Heat, con entradas que van desde 100 dólares en los paquetes básicos hasta 10 mil dólares en el paquete ‘diamante’, ya agotado.

Algunos de los expositores destacados del ABF 2025: