Este mayo del 2026, Marvel Studios y Disney+ presentan un retorno muy anticipado: Frank Castle vuelve a la pantalla en el especial “The Punisher: One Last Kill” (en español: “Punisher: la última muerte”). Se trata de un proyecto de una hora de duración, diseñado especialmente para los seguidores de la interpretación de Jon Bernthal en “The Punisher” que desean conocer cómo se integra el personaje al actual Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Así, en esta nota, Gestión Mix te cuenta todos los detalles sobre su trama, su fecha de estreno y cómo acceder a la producción en la plataforma.

Vale precisar que este es un episodio único dentro de la Fase Seis del MCU, en continuidad con las películas y series recientes de la franquicia.

Asimismo, es el segundo proyecto audiovisual centrado en el personaje tras la serie “The Punisher” (2017–2019), producida originalmente para Netflix.

Además, se vincula con la nueva etapa de “Daredevil: Born Again”, donde Bernthal también asume el papel de Castle.

Por si fuera poco, el especial tiene bastante personalidad detrás de cámaras: lo dirige Reinaldo Marcus Green y el propio Jon Bernthal coescribe la historia, inspirada—en parte—por el cómic “Welcome Back, Frank”.

LA TRAMA DE “THE PUNISHER: ONE LAST KILL”

En esta producción, Frank Castle intenta dejar atrás la vida de justiciero y encontrar un propósito, algo que Disney resume como una búsqueda de sentido “más allá de la venganza”.

Sin embargo, ese intento de llevar una existencia tranquila se rompe cuando una nueva organización criminal empieza a ganar terreno y lo arrastra de nuevo a la batalla, obligándolo a retomar el modo Punisher frente a una amenaza que crece en las sombras.

Así, el foco ahora está en un Frank marcado por la culpa, el duelo por su familia y el trauma acumulado de años de guerra, lo que nos hace testigos de una versión visceral, psicológicamente compleja y sin concesiones del personaje.

En ese sentido, vemos a nuestro protagonista lidiar con visiones y recuerdos que se le aparecen como fantasmas del pasado, mientras cada estallido de violencia deja claro que todo golpe tiene un costo emocional.

En cuanto a rostros conocidos, el especial trae de vuelta a Curtis Hoyle (Jason R. Moore), viejo aliado de Castle, e introduce a la mafiosa Ma Gnucci, figura clave en los cómics.

Asimismo, el reparto incluye miembros del antiguo escuadrón de marines de Frank y apariciones de su hija Lisa, lo que refuerza la sensación de que el hombre está atrapado entre la familia que perdió y la violencia que no logra abandonar.

EL TRÁILER DEL ESPECIAL “THE PUNISHER: ONE LAST KILL”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE PUNISHER: ONE LAST KILL”?

“The Punisher: One Last Kill” se estrena el martes 12 de mayo del 2026 en Disney+, respetando el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del miércoles 13 de mayo

Por lo tanto, para disfrutar del especial, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "The Punisher: One Last Kill", especial que explora géneros como la acción y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Marvel Studios)