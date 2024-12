De acuerdo con el estudio, los resultados revelan que lo que más zozobra causa en el país es el clima de inseguridad y violencia, desplazando a un segundo lugar al aumento de precios e inflación que lideraron el ranking los últimos dos años. En detalle, según los datos recabados por Kantar bajo modelo de respuestas múltiples, un 78% de los hogares señala que la inseguridad es su principal preocupación; mientras que un 73% apunta al aumento de precios e inflación

Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Kantar División Worldpanel en Perú, comentó a Gestión que el factor de inseguridad y violencia se mantuvo en el segundo lugar de las preocupaciones de los ciudadanos en los últimos dos años, manteniendo una relevancia significativa debido a su impacto directo en la confianza para adquirir productos de la canasta básica. “El aumento alarmante en los índices de inseguridad y la reducción de la velocidad de la inflación de la categoría de alimentos y bebidas ha producido un cambio de tendencia hacia 2025”, explicó.

Completan los primeros cinco lugares de preocupaciones de los hogares la economía familiar, en el tercer lugar; la salud y estado físico, como cuarto lugar; y la corrupción (38%), como quinto puesto. Es importante señalar que, a diferencia de los resultados del año pasado, salen de la lista de temas prioritarios una potencial crisis económica global y las catástrofes naturales, que habían ocupado la tercera y quinta posición.

Otras preocupaciones de los hogares peruanos que aparecen en el estudio son la educación que reciben los niños (33%); no poder pagar las deudas (29%); una crisis política y social (28%); catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o el fenómeno de El Niño (28%); no poder comprar productos de la canasta básica familiar (27%); perder el trabajo o no poder conseguir empleo (27%); y poder generar mayores ingresos (23%).

Fuente: Kantar

¿Cómo podría impactar en la dinámica de consumo?

Con respecto a la relación entre inseguridad ciudadana y su vínculo con el consumo masivo, Cheng explicó que podría influir en las dinámicas de compra y, sobretodo, en la participación de los distintos canales de distribución.

“El hogar peruano busca minimizar su exposición en la vía pública. Esta situación ha impulsado un cambio en los hábitos de consumo, donde los consumidores prefieren optar por canales que les ofrezcan mayor seguridad. El canal digital se presenta como una opción con un potencial considerable. Aunque el consumo masivo en plataformas digitales todavía es bajo, representando menos del 1% del total, esto constituye una oportunidad importante para su desarrollo”, detalló el directivo.

Asimismo, especificó que esta oportunidad no solo aplicaría al canal moderno digital, ya que el tradicional ha comenzado a aprovechar aplicaciones digitales como WhatsApp para realizar ventas. “El reto para las marcas es comprender que la dinámica de cada subcanal digital varía, y las marcas deben diseñar estrategias específicas para cada uno. Este desafío es aún mayor cuando el desembolso sigue siendo una preocupación importante para los consumidores”, precisó Cheng.

Por regiones y nivel socioeconómicos

Por otro lado, la información de Kantar también considera las diferencias de preocupaciones por regiones. Así, se tiene que la preocupación por la inseguridad, el aumento de los precios, y la economía familiar son transversales a todas las regiones y lideran el ranking; excepto en la región Sur, donde la inflación es la principal preocupación para un 76%.

Fuente: Kantar

En tanto, por niveles socioeconómicos, se observa que el aumento de los precios encabeza las preocupaciones en los hogares del NSE E (74%). Cabe destacar también que la inseguridad preocupa a un 87% de la población en el sector AB, casi 9 de cada 10 personas.

“La preocupación por la inseguridad se produce de manera transversal en casi todas las regiones y niveles socioeconómicos, sin especializarse en un segmento de la población en particular”, explicó Cheng.

Fuente: Kantar

¿Cómo va el consumo en los hogares peruano?

Según el último estudio de Consumer Insights Q2 de Kantar División Worldpanel Perú, el control de la inflación ha ayudado a que el consumo de los hogares peruanos mantenga un crecimiento positivo al cierre del primer semestre del año. Sin embargo, mostró una desaceleración respecto a los primeros meses del año, ya que mientras el crecimiento en valor fue de 6% en el primer trimestre 2024, para el segundo fue de 2.7%. En tanto, el crecimiento en volumen en el primer trimestre del año fue de 2.7%, mientras que en el segundo trimestre del 0.5%.

De acuerdo al último informe, cada hogar realizó, en promedio, 83 visitas a los distintos canales de venta durante el segundo trimestre del año, lo que significa una caída en el número de visitas de 0.7% respecto a los primeros meses del año. No obstante, los peruanos han incrementado el volumen comprado por viaje en 1.8%, resultando en 6 millones de ocasiones de compra por día.

Al revisar el comportamiento de las canastas, se observa que 5 de 7 canastas presentan un desempeño positivo en volumen ponderado durante el segundo trimestre del 2024; pero se considera que la recuperación aún es paulatina. La canasta que más aporta al gasto es la de Alimentos, con 42.8%; seguida de bebidas, con 13.5%; Lácteos, 13%; Cuidado del Hogar, 12.7%; Cuidado Personal, 11.3%; Belleza, 4% y Otros, 3.5%.

Por otro lado, la investigación concluye que los consumidores mantienen la tendencia de elegir sus marcas preferidas, inclusive las que se consideran Premium. Así, en la estructura de gasto, las marcas “Mainstream” o preferidas representan el 71.5%; las Premium, 16.4%; marcas Económicas 9%; y las Marcas Privadas, un 2.9%. Respecto a los formatos y presentación de los productos, los hogares peruanos defienden sus categorías optando por formatos pequeños, medianos y a granel.

Ficha técnica

Muestras: Panel de 744 hogares a nivel nacional, con una confiabilidad del 95%.

Fecha: 27 de septiembre y el 10 de octubre del presente año.

