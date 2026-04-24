Ocho de cada 10 ejecutivos y profesionales que participan en programas de outplacement se recolocan a través de su red de contactos.

En esta edición de 20 en empleabilidad, Carolina Ferrer, consultora asociada de LHH Perú, ofrece cuatro claves para activar tu red de contactos, clave para encontrar empleo.

Agregó que, para muchos profesionales, el mayor reto no es la capacidad de conectar, sino quizá en algunos casos sea temor a que a lo que piensen de uno si se enteran de que está buscando empleo o la incomodidad de no tener completamente definido qué los impulsa en esta fase de su vida, entre otros.

Entre las recomendaciones se encuentran, la de cambiar la misión, de buscar trabajo a explorar conversaciones, y la de reconstruir tu identidad y tu narrativa, pues el mayor obstáculo no es estar desempleado, ni saber qué responder a las preguntas de nuestra red de contactos, es resignificar el impacto de cada conversación en la transición de carrera y en la empleabilidad.

Finalmente, precisó que el networking requiere de perseverancia y paciencia. Por lo tanto, es crucial concentrarse en las acciones que están bajo nuestro control, como por ejemplo: ¿cuántas conversaciones comenzaste? ¿Cuántas publicaciones comentaste? ¿Con cuántas personas reconectaste? ¿Qué aprendí? ¿Qué descubrí de mí en esas conversaciones? ¿Cómo aportaron al momento de transición a un nuevo reto profesional?