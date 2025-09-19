El gobierno de Javier Milei respondió con duros ataques a la oposición tras el rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría. En un mensaje en su cuenta de X, el mandatario calificó a los opositores como “‘kukas’ disfrazados de republicanos” y advirtió que votar esas posiciones es “votar que tus hijos se vayan para Ezeiza”.

El término “kuka” es usado en forma despectiva para referirse a los simpatizantes del kirchnerismo, corriente del peronismo encabezada por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó la postura del Ejecutivo al señalar que la votación en el Congreso dejó en evidencia «el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza».

El portavoz presidencial Manuel Adorni da una conferencia de prensa. (Foto de Handout / Oficina de Prensa de la Presidencia de Argentina / AFP)

Según detalló, cumplir con la ley de financiamiento universitario implicaría suspender todos los planes sociales por tres meses, eliminar los subsidios energéticos durante cuatro meses o elevar el IVA del 21 % al 44 % por 45 días. En tanto, la ley de emergencia pediátrica, sostuvo, demandaría “despedir a 66,550 empleados públicos, suspender el subsidio al transporte por un mes o eliminar las jubilaciones de privilegio durante tres meses”.

“Habría que ver cómo los diputados y senadores le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente”, remarcó Adorni, subrayando la “gravedad de ambas leyes para sostener el equilibrio fiscal”.

En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos.



Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina.



La… — Javier Milei (@JMilei) September 18, 2025

El miércoles, la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales con una mayoría contundente: 181 votos a favor de la ley de emergencia pediátrica y 174 para la de financiamiento universitario. La derrota legislativa se vio reforzada por movilizaciones masivas en todo el país en defensa de la educación superior pública y de la salud pediátrica.

La votación incluyó incluso a legisladores del PRO, partido del expresidente Mauricio Macri, que en algunos distritos mantiene alianzas electorales con el oficialismo. Desde la oposición, se argumentó que ambas áreas son “sensibles y requieren financiamiento garantizado”.

Las dos normas, aprobadas inicialmente en agosto por el Parlamento y vetadas por Milei el pasado 10 de septiembre bajo la premisa de defender el “déficit cero”, deberán ahora debatirse en el Senado. Si la Cámara Alta también logra una mayoría de dos tercios, las leyes entrarán en vigencia pese al rechazo del Ejecutivo.