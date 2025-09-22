Minedu. (Foto: Gob.pe)
Minedu. (Foto: Gob.pe)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Educación emitió un comunicado donde denuncia una campaña de desinformación ante “falsas acusaciones” en el uso de . La institución considera que hay una campaña de desinformación que difunde “acusaciones falsas e infundadas” en su contra con el único propósito de manipular la opinión pública.

El Minedu señala que es falsa la acusación de destinar recursos públicos al uso personal del titular del sector en la compra y lavado de camisas. Agrega que en el despacho existen camisas institucionales de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales y actividades no programadas de la Alta Dirección. Esta indumentaria, de uso institucional, está disponible para los funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores, cuando son convocados, dijo.

“La adquisición de insumos de cocina y menaje se limitan a compras mínimas, destinadas solo a la atención protocolar del . Estas se emplean en reuniones de trabajo y en el servicio institucional en horario de refrigerio, considerando que a diario se recibe a autoridades, representantes del sector privado y de la sociedad civil”, indica.

LEA TAMBIÉN: Audio podría comprometer a ministro Santiváñez en tráfico de influencias en el TC

“La gestión del titular del sector corrigió prácticas heredadas de administraciones anteriores, implementando una política austera de restricción de gastos innecesarios, como eliminar la adquisición de almuerzos y desayunos que fueron recurrentes", añade.

El Minedu señala que se decidió establecer nuevos topes y mecanismos de control interno, garantizando que cada desembolso se oriente únicamente a insumos indispensables para la labor institucional, dentro del marco presupuestal y bajo los procedimientos de control establecidos por ley.

TE PUEDE INTERESAR

Minedu construirá 17 nuevas escuelas bicentenario: ¿Dónde estarán y cuándo se inauguran?
CADE Educación 2025: más colegios, habilidades STEAM y menos pizarrón, propone el Minedu
Minedu separó a 944 docentes condenados o procesados por violación y terrorismo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.