El Ministerio de Educación (Minedu) emitió un comunicado donde denuncia una campaña de desinformación ante “falsas acusaciones” en el uso de recursos públicos. La institución considera que hay una campaña de desinformación que difunde “acusaciones falsas e infundadas” en su contra con el único propósito de manipular la opinión pública.

El Minedu señala que es falsa la acusación de destinar recursos públicos al uso personal del titular del sector en la compra y lavado de camisas. Agrega que en el despacho existen camisas institucionales de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales y actividades no programadas de la Alta Dirección. Esta indumentaria, de uso institucional, está disponible para los funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores, cuando son convocados, dijo.

“La adquisición de insumos de cocina y menaje se limitan a compras mínimas, destinadas solo a la atención protocolar del Despacho Ministerial. Estas se emplean en reuniones de trabajo y en el servicio institucional en horario de refrigerio, considerando que a diario se recibe a autoridades, representantes del sector privado y de la sociedad civil”, indica.

LEA TAMBIÉN: Audio podría comprometer a ministro Santiváñez en tráfico de influencias en el TC

#Comunicado | El Ministerio de Educación rechaza categóricamente las acusaciones falsas contra la actual gestión. Basta de difamaciones y de intentos por manipular y confundir a la opinión pública. pic.twitter.com/EgQi9dFkwm — Ministerio de Educación (@MineduPeru) September 22, 2025

“La gestión del titular del sector corrigió prácticas heredadas de administraciones anteriores, implementando una política austera de restricción de gastos innecesarios, como eliminar la adquisición de almuerzos y desayunos que fueron recurrentes", añade.

El Minedu señala que se decidió establecer nuevos topes y mecanismos de control interno, garantizando que cada desembolso se oriente únicamente a insumos indispensables para la labor institucional, dentro del marco presupuestal y bajo los procedimientos de control establecidos por ley.