Un sector de transportistas anunció un nuevo paro de 24 horas para el martes 4 de noviembre, luego del asesinato de un chofer de la empresa Liventur en el Callao, informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

Ojeda explicó que, aunque antes había convocado sólo a una paralización de motores de cinco minutos para el miércoles 29, esta nueva medida de 24 horas se debe a las nuevas amenazas contra diferentes empresas de transportes.

Asimismo, precisó que las mismas empresas que paralizaron sus servicios el 6 de octubre impulsan esta nueva medida, en respuesta al descontento en las bases causadas por el aumento de la delincuencia y la presencia de nuevas bandas criminales.

LEA TAMBIÉN: Empresa de transportes suspende su servicio tras ser víctima de extorsión

“Teniendo en cuenta que no se han cumplido hasta el día de hoy los puntos del acta de acuerdo del 9 de octubre (...), (los transportistas) han decidido realizar un paro de 24 horas el martes 4 de noviembre”, dijo a RPP.

Ojeda, ante este anuncio, pidió a la sociedad civil a unirse a la medida por medio de cacerolazos en señal de apoyo.

“Nosotros pedimos la disculpa del caso, la comprensión e invitamos a la sociedad en general, como la otra vez, que nos apoyó con agua, con cacerolazos, a hacerlo el martes 4 de noviembre”, puntualizó.

Medidas tomadas tras asesinato de chofer

Durante la noche del último lunes, un conductor de la empresa Liventur fue asesinado a balazos en la avenida Néstor Gambeta, en la provincia Constitucional del Callao durante el estado de emergencia. Tras el hecho, fue derivado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ante este nuevo crimen, un grupo de conductores y cobradores de transporte público bloquearon la avenida en dirección de Ventanilla hacia el Callao.

Debido a este hecho, un sector de transportistas adoptó la medida del apagado de motores para este miércoles 29 de octubre a las 8 de la mañana y, posterior a ello, acatar un paro de 34 horas el 4 de noviembre.